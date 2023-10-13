Минэнерго отозвало кандидатуру и. о. директора шахты 'Краснолиманская', против которого протестовали шахтеры

Министерство энергетики Украины прислушалось к требованиям горняков шахты "Краснолиманская" и отозвало кандидатуру Сергея Сивцова с должности исполняющего обязанности директора шахты. Об этом стало известно по результатам встречи инициативной группы шахтеров с представителями Минэнерго, пишет издание "Телеграф".

В ходе встречи представители инициативной группы напомнили, что их коллеги продолжают бессрочную акцию протеста и не добывают уголь именно в знак протеста против кандидатуры Сивцова, поскольку оснований для смены руководства нет.

"На встрече в Минэнерго мы изложили свои аргументы, почему мы не хотим видеть этого человека во главе нашей шахты. И к нам прислушались. Так что с понедельника, 16 октября, мы возобновим добычу угля", — рассказали представители инициативной группы.

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Напомним, мирная акция протеста горняков шахты "Краснолиманская" началась 3 октября. Шахтеры выступили против назначения Сергея Сивцова и. о. директора шахты. Они отмечали, что такие действия Минэнерго относительно прибыльной шахты перед началом отопительного сезона вызывают огромную обеспокоенность.

"Мы не понимаем, зачем внезапно заменять руководителя, когда все и так хорошо работает? Да еще перед началом отопительного сезона? Все выглядит так, будто в Минэнерго решили поставить "своего" человека для внедрения определенных "схем". То есть фактически чиновники ставят под угрозу энергетической безопасности государства перед началом отопительного сезона, тол