Минэкономики опровергло выводы Госаудитслужбы, объяснив право поставщиков Минобороны на прибыль – СМИ

Министерство экономики издало разъяснение, что постановление правительства 335 не изменяло порядок получения прибыли в оборонных закупках во время военного положения, а следовательно претензии Госаудитслужбы к предприятиям безосновательны.

Соответствующее разъяснение за подписью заместителя министра Надежды Бигун есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В этом документе, в частности, указывается, что 28 февраля 2022 года было принято постановление № 169 "Некоторые вопросы осуществления оборонных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения" согласно которому на период действия правового режима военного положения был упрощен порядок осуществления закупок.

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В то же время 20 марта 2022 было принято постановление № 335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения", которое определило особенности формирования договорной цены на основании калькуляции расходов.

Впрочем, указанное постановление не касалось порядка формирования прибыли, а только калькуляции и сокращения документооборота.

В то время как порядок получения прибыли был прописан другим – 363 постановлением.

В частности, ею установлено, что "прибыль в составе цены составляет 1 процент расходов отечественного предприятия на приобретение комплектующих изделий (полуфабрикатов), спецоборудования (спецоборудования), работ (услуг) у других субъектов хозяйствования и 30 процентов остальных расходов в составе производственной себестоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения. В расчете прибыли не учитываются налоги и сборы".

В случае же осуществления закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по импорту через отечественных хозяйствующих субъектов снабженческое вознаграждение составляет 3 процента стоимости товаров, работ и услуг.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с изменениями в Закон "О публичных закупках" и других законодательных актов Украины по осуществлению оборонных и публичных закупок на период действия правового режима военного положения определено право Кабинета Министров Украины определять особенности осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного состояния.

"В то же время порядок планирования, формирования, особенностей размещения, корректировки оборонных закупок, осуществления контроля и отчетности об их выполнении, а также обнародования информации об оборонных закупках (далее – Порядок), утвержденный постановлением № 363 остался в силе и не был отменен", – сказано в разъяснении.

"С принятием постановления 1275 на период действия правового режима военного положения в Украине было остановлено действие пунктов 64-67 вышеупомянутого порядка утвержденного постановлением № 363 (соответствующие нормы действовали до внесения изменений в постановление 1275 в последние изменения от 18 июля 2023 года)", – отмечено в документе.

Как известно, в мае Государственная аудиторская служба Украины завершила проверку контрактов Министерства обороны за 2022-начало 2023 года и заявила о многочисленных нарушениях на 2,5 млрд грн.

ГАСУ решило, что сотрудничающие с Минобороны производители не должны закладывать прибыль в контракты с государством. При этом ведомство ссылалось на 335-е постановление. После обращения Федерации работодателей к президенту Владимир Зеленский поручил Кабмину немедленно разрешить ситуацию. Но Кабмин решил просто отменить 335-е постановление, что вообще не решало проблему. И привело к тому, что у предприятий начались проблемы с ДФС и ДБР.