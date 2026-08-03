Международное исследование указало на риски, связанные с приватизацией порта 'Усть-Дунайск'

Международное исследование "Russian War-Related Illicit Trade in the Black Sea: International Networks and Policy Options", подготовленное программой Serious Organised Crime & Anti-Corruption Evidence при Университете Бирмингема, анализирует связанные с войной незаконные торговые и логистические операции в Черноморском регионе. Об этом пишет издание УНИАН.

Один из разделов отчета посвящен Андрею Иванову и сети компаний Transship/Craneship, которую авторы связывают с деятельностью в Украине, России и других странах. В этом контексте исследователи отдельно обратили внимание на возможные связи структур группы с приватизированным портом "Усть-Дунайск".

В отчете приведены признаки возможного операционного влияния связанных с Ивановим структур на работу порта. Речь идет, в частности, о привлечении Craneship Ukraine к заключению договоров, обработке грузов и кадровому обеспечению, а также о возможной зависимости формального владельца от технических, кадровых и операционных ресурсов группы. Совокупность этих обстоятельств может свидетельствовать о формальной смене собственника без фактической потери влияния на хозяйственную деятельность порта.

После блокировки украинских морских портов дунайское направление стало одним из ключевых маршрутов экспорта украинской продукции. Именно поэтому вопросы соблюдения условий приватизации и управления портовой инфраструктурой имеют значение не только для экономики, но и для национальной безопасности.

Также в исследовании отмечается, что в 2026 году суд в Одесской области разрешил проведение обысков в помещениях, связанных с бизнесом Андрея Иванова. Следственные действия касались проверки его вероятных связей с портом, возможного фактического влияния на его деятельность, а также обстоятельств предполагаемого финансирования приватизации.

Исследование основано на корпоративных реестрах, морских и торговых базах данных, данных AIS, спутниковых снимках и журналистских материалах. В то же время авторы подчеркивают, что отчет не является судебным решением или санкционным актом, а изложенные в нем связи и обстоятельства требуют проверки правоохранительными органами.

После обнародования исследования возникает вопрос: проведут ли украинские государственные органы проверку соблюдения условий приватизации стратегического порта, источников его финансирования и возможных связей компаний, привлеченных к работе предприятия, с бизнесом в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Справка. Программа Serious Organised Crime & Anti-Corruption Evidence (SOC ACE) работает при Университете Бирмингема при поддержке UK Aid и Министерства иностранных дел Великобритании. Исследование "Russian War-Related Illicit Trade in the Black Sea: International Networks and Policy Options" подготовили Оливия Эллисон и Джошуа Койл. В документе отдельно указано, что изложенные выводы не обязательно отражают официальную позицию правительства Великобритании.