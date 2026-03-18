'Метинвест' возглавил рейтинг компаний с безупречной репутацией

Компания "Метинвест" стала одним из лидеров Индекса лучших компаний Украины-2026, который обнародовал сервис "Опендатабот". В рейтинг вошли сразу восемь предприятий группы в различных отраслевых категориях.

Индекс составили на основе финансовой отчетности компаний за 2025 год, а также оценки их деловой репутации. При этом из перечня исключили компании, связанные с РФ, подсанкционные бизнесы и фигурантов "черного списка" Антимонопольного комитета.

В категории добывающей промышленности в рейтинг вошли четыре предприятия "Метинвеста": Северный ГОК (4 место), Южный ГОК (5), Шахтоуправление "Покровское" (6) и Центральный ГОК (7).

В перерабатывающей промышленности высокие позиции заняли заводы "Запорожсталь" (2 место) и "Каметсталь" (4). Также в список попали "Метинвест-СМЦ" (10 место в сфере оптовой торговли) и "Метинвест Холдинг" (2 место в категории профессиональной, научной и технической деятельности).

Индекс "Опендатабота" – это аналитический инструмент, который отражает состояние украинского бизнеса на основе открытых данных – государственных реестров, финансовой отчетности, санкционных списков и связей компаний.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Также в 2025 году компании "Метинвеста" уплатили 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.