'Метинвест' включили в рейтинг самых 'мощных инвесторов' Украины: ежегодные вклады достигают $300 млн

Несмотря на колоссальные потери от оккупации, разрушения и преграды для экспорта, "Метинвест" Рината Ахметова не прекратила мощные инвестиции, которые теперь ежегодно составляют более $300 млн.

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Такие цифры опубликовали в рейтинге "Топ-10 успешных компаний-инвесторов в Украине" от dsnews.ua.

Среди прошлогодних инвестпроектов группы – запуск новых рядов по добыче коксующегося угля в Покровской угольной группе, большие ремонты на "Каметстале" и "Запорожстали" (от доменных печей до оборудования прокатных станов) и наращивание отметок хвостохранилищ на Южном и Ингулецком ГЗ.

В текущем году инвестиции будут не меньше: речь идет прежде всего о критически необходимых ремонтах, а также о финансировании стратегических проектов. В оборудование и рабочие площадки "Метинвест" планирует вложить $320 млн. капитальных и около $350 млн. операционных инвестиций. В фокусе внимания – ремонт доменных печей и агломашин, поддержание оборудования ГОКов и развитие шахтоуправления в Покровске.

Также у компании есть долгосрочная инвестиционная стратегия, которую готовы "включить" в любой момент – здесь все зависит от военно-политической ситуации и снижения рисков, связанных с боевыми действиями. Эта стратегия предусматривает масштабную зеленую модернизацию предприятий в Украине, которая на паузе из-за нехватки электроэнергии.

В то же время строительство "Метинвестом" "зеленого" прокатного завода в Италии мощностью около 3 млн т в год в перспективе повысит загруженность украинских ГОКов, которые не могут сбывать свою продукцию дома после оккупации меткомбинатов Мариуполя. Сам завод должен быть построен вместе с партнерами за 3-4 года, с привлечением до $2 млрд кредитных и партнерских средств.

Что касается производства высококачественного сырья, то обеспеченные заказами ГОК впоследствии тоже будут модернизированы для выпуска высококачественных окатков. А в течение 5-10 лет после окончания войны Группа планирует масштабную зеленую трансформацию своих украинских активов – ГОКов, Каметстали и Запорожстали – общей стоимостью около $9 млрд.

Компания "Метинвест" присоединилась к правительственной платформе по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий. Подписание меморандума о партнерстве состоялось в Ukraine Recovery Conference (URC), которая проходила в Лондоне.