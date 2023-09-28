'Метинвест' присоединился к разработке 'зеленой' стратегии Украины

Группа Метинвест присоединилась к разработке Зеленой стратегии Украины, обсуждение которой состоялось 20-21 сентября на Международном форуме устойчивого развития 2023 года в Киеве и Гааге (Нидерланды). Компания также выступила партнером по проведению мероприятия.

Об этом сообщают на сайте "Метинвест"

Форум собрал более 700 участников – ведущих экспертов по устойчивому развитию, представителей украинской власти, бизнес-сектора Украины и ЕС, общественных организаций, программ ООН, а также дипломатов и журналистов.

В течение двух дней участники обсуждали темы перехода Украины к зеленой экономике, финансирование восстановления страны после войны, условия устойчивого восстановления украинских городов. Результатом этой работы стало формирование основных принципов Зеленой стратегии Украины на следующие 20 лет, которая будет основываться на основе требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Это четкая дорожная карта и практический план действий, который впоследствии будет представлен правительством Украины.

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"Формальное соблюдение бизнесом стандартов ESG еще не гарантирует перехода к зеленой экономике. Чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, следует ориентироваться на постоянно меняющиеся ценности клиентов. А для этого нужны осведомленность и способность потребителей платить условные премии за устойчивое развитие, как это происходит в западных обществах или правительственная поддержка через систему мотивационных, регуляторных и фискальных инструментов. Именно этим вопросам правительство должно уделять внимание на макроэкономическом уровне", — отметил директор Департамента устойчивого развития и экологического менеджмента Группы Метинвест Виталий Коваленко.

В то же время в Министерстве экономики Украины отмечают, что план по разрабатываемому оно зеленому переходу Украины невозможно реализовать без консолидации усилий с общественным сектором и бизнесом.

В Гааге участники форума обсудили влияние глобальной зеленой повестки дня и формирование плана восстановления Украины в соответствии с принципами круговой экономики.

В частности, руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитри Гвиндадзе отметил, что восстановление Украины является одним из основных приоритетов банка как крупнейшего инвестора в страну. По его мнению, зеленый переход в Украине важно осуществить на всех уровнях – от производства до налогообложения.

Организатором форума выступает Ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE) – независимая общественная организация, созданная в апреле 2020 года с целью формирования культуры устойчивости в обществе через адвокацию, обучение, международное сотрудничество и качественное взаимодействие бизнеса и государственного сектора.