'Метинвест' назвали крупнейшим налогоплательщиком в украинской металлургии в 2024 году

Группа "Метинвест" Рината Ахметова признана крупнейшим налогоплательщиком в металлургической промышленности в 2024 году по рейтингу издания NV. Компания уплатила 19,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней Украины.

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Издание направило запросы более 170 частным компаниям и банкам и попросило указать размер уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за 2024 год. Рейтинг создан на основе получаемой информации.

Всего, по данным опроса NV, почти 80 крупнейших частных украинских компаний и банков в прошлом году уплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты.

Крупнейшим в Украине частным налогоплательщиком стала компания Philip Morris, перечислившая в бюджеты разных уровней 52,2 млрд грн. На втором месте – ДТЭК с 41 млрд грн. В тройке лидеров – ОАО с 38 млрд грн.

В металлургической отрасли после "Метинвеста" второе место по объему уплаченных налогов занимает "АрселорМиттал Кривой Рог" с показателем 6,6 млрд грн. Третье место у Интерпайпа – она перечислила в бюджет 5,5 млрд грн. В общей сложности предприятия металлургической промышленности направили в госбюджет 37,8 млрд грн налоговых вычетов.

Как известно, что с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд. грн. – это второй показатель в государстве.