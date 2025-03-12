'Метинвест' назвали крупнейшим экспортером Украины

Группа "Метинвест" вместе с совместными предприятиями стала крупнейшим экспортером Украины в 2024 году по версии Forbes Ukraine. Издание составило рейтинг 50 компаний, внесших весомый вклад в популяризацию бренда Made in Ukraine во всем мире и поддержку отечественной экономики. В первую пятерку крупнейших экспортеров в ГМК также вошли "АрселорМиттал Кривой Рог", Ferrexpo и "Интерпайп".

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Основой для формирования рейтинга стали данные об экспортных операциях от крупнейших компаний Украины и таможенной базы ImportGenius, а также производственная и другая отраслевая статистика. По подсчетам Forbes Ukraine, экспорт продукции украинского ГМК в 2024 году составил $7,3 млрд, а объем экспорта "Метинвеста" вместе с совместным предприятием "Запорожсталь" – до $3,9 млрд. Компания реализует железорудное сырье, плоский прокат, стальные полуфабрикаты в 51 стране мира. В 2024 году "Метинвест" вышел на рынки Индии (уголь), Швеции и Норвегии (железорудное сырье).

Среди факторов, которые в прошлом году влияли на экспорт продукции ГМК – восстановление доступа к черноморским портам и падение цен. А в крупнейшие страны-импортеры украинской металлопродукции и железорудного сырья вошли Польша, Китай, Болгария, США и Словакия.

Наша экспортная стратегия очень не изменилась. Есть основные рынки – Украина, страны ЕС, куда мы поставляли более 50% продукции для полномасштабного вторжения. И есть остальные, так называемые балансовые рынки, которым присущ более оппортунистический подход поставки. Когда нам выгодно, мы туда идем, а когда невыгодно – не идем. Для железорудного сырья опять же наши главные рынки – страны ЕС. И мы расширили географию: вышли в Скандинавию, страны Северной Европы", – рассказал гендиректор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью Forbes Ukraine.

Как известно, "Метинвест" уплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн – это второй показатель в государстве.