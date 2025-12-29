'Метинвест' модернизирует Северный ГОК для выпуска до 4 млн тонн DR-окатышей в год

Группа Метинвест начинает масштабную программу по увеличению производства DR-окатышей, которые необходимы для зеленой металлургии и технологии прямого восстановления железа. Проект предусматривает модернизацию производственных мощностей Северного горно-обогатительного комбината, и направлен на повышение конкурентоспособности компании на мировых рынках железорудного сырья.

Программа состоит из двух ключевых проектов. Первый предусматривает строительство флотационно-доводочного комплекса для производства высококачественного концентрата, необходимого для выпуска DR-окатков. Второй — реконструкцию существующей технологической линии производства окатышей на обжиговой машине LURGI 552-A.

Как сообщили в компании, 1 декабря 2025 года Метинвест Сичсталь, которая реализует стратегические инвестиционные проекты группы, заключила договор на разработку базового инжиниринга для реконструкции линии LURGI 552-A с австрийской компанией Primetals Technologies. Это первый этап модернизации оборудования, завершение которого запланировано до конца 2026 года.

В Метинвесте отмечают, что глобальный переход к зеленой металлургии, рост доли электросталеплавильного производства и изменения структуры потребления стали в Китае и ЕС формируют повышенный спрос на высококачественное железорудное сырье. В ответ на эти тенденции компания планирует существенно повысить качество концентрата.

"Концентрат Северного ГОКа имеет хороший потенциал для повышения качества. После дообогащения с использованием флотационной технологии мы сможем получить продукт с содержанием железа не менее 70% и минимальной долей примесей — оксидов кремния и алюминия не более 2%. Это открывает возможность производить высококачественные окатки", - говорит заместитель директора программ Метинвест Сичстали Сергей Павлыш.

Для выхода на высокомаржинальный рынок DR-окатков, помимо дообогащения концентрата, предусмотрена реконструкция технологической линии обжиговой машины. Это позволит изготавливать продукцию с улучшенными характеристиками, которая будет отвечать требованиям потребителей и рыночным тенденциям.

По результатам реализации программы планируется наладить производство около 4 млн тонн DR-окатышей в год на Северном ГОКе. Также предусмотрена возможность выпуска окатышей класса BF HQ для доменного производства.

"На этапе проектирования будет предусмотрено использование современных энергосберегающих технологий. А новая система управления технологическим процессом позволит перенастраивать линию для производства любого из этих видов окатышей", — сообщил руководитель проекта Андрей Панченко.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.