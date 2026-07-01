Металлурги призвали правительство отказаться от усреднения тарифного расстояния до портов Большой Одессы

Всеукраинское объединение областных организаций работодателей предприятий металлургического комплекса "Федерация металлургов Украины" обратилось к премьер-министру Юлии Свириденко и вице-премьер-министру – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы с призывом не допустить введения механизма усреднения тарифного расстояния до портов Большой Одессы.

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В обращении Федерация заявляет, что предложенные Минразвития изменения в Устав железных дорог Украины и правительственное постановление № 774 фактически предоставят АО "Укрзализныце" право самостоятельно определять особенности тарифных расстояний во время военного положения, что создаст механизм "ручного" регулирования тарифов.

В ФМУ считают, что, учитывая монопольное положение "Укрзализныци", такая инициатива может привести к злоупотреблению доминирующим положением, искажению конкуренции и скрытому субсидированию одних грузовладельцев за счет других.

По мнению объединения, установление одинакового тарифного расстояния для разных маршрутов является искусственным административным вмешательством в тарифную политику, а следствием может стать сокращение перевозок металлургической продукции, окатков, железорудного концентрата, а также возникновение аналогичных рисков для перевозок зерна.

Федерация также заявляет, что предложенные изменения имеют признаки регуляторного акта, однако проект не был обнародован вместе с анализом регуляторного воздействия, как того требует законодательство.

В связи с этим Федерация металлургов Украины призвала правительство отказаться от предложенных изменений, касающихся усреднения тарифного расстояния до портов Большой Одессы.