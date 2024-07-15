Металлурги призвали НКРЭКУ не объединять тарифы на распределение электроэнергии: убытки могут достигнуть более 3 млрд

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призывает Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не объединять тарифы на распределение электрической энергии 1 и 2 классов потребителей, поскольку дополнительные расходы будут составлять более 3 млрд. грн. в год.

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Унификация тарифов на услуги по распределению электрической энергии противоречит практике тарифообразования на услуги распределения электроэнергии в Евросоюзе, а также повлечет значительные негативные последствия для конкурентоспособности горно-металлургического комплекса Украины, снизит налоговые вычеты в бюджет и объемы валютной выручки, - говорится в письме "Укрметаллургпрома" в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

"В СМИ появилась информация о возможности отмены НКРЭКУ разделения потребителей услуг по распределению электрической энергии на классы. Считаем, что такое решение может иметь серьезные негативные последствия для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), а значит, и для экономики Украины в целом", – говорится в документе.

Потребители электрической энергии в Украине делятся на два класса: 1 класс – потребители, использующие электрическую энергию напряжением 27,5 кВ (большая промышленность), и 2 класс – все остальные потребители. Но предприятия ГМК используют высоковольтную электрическую энергию, которая требует значительно меньше затрат на распределение для операторов системы распределения.

"Предприятия ГМК имеют свою энергетическую инфраструктуру, включая трансформаторы, подстанции и высоковольтные линии. Отмена распределения на классы приведет к двойной оплате – за собственную и общую инфраструктуру. Это не только повысит их операционные расходы, но и окажет негативное влияние на конкурентоспособность украинской металлургической продукции на международном рынке", – подчеркивают в "Укрметаллургпроме".

Горно-металлургический комплекс является ключевым сектором экономики, который вносит около 5,7% в ВВП страны вместе, обеспечил более $4 млрд. валютных поступлений в 2023 году и уплатил более 25 млрд. грн. прямых налогов в 2023 году. Кроме того, отрасль создает более 350 тысяч рабочих мест и обеспечивает 35% грузоперевозок "Укрзализныци" и морских портов Украины.

Кроме того, ГМК является ведущим сектором в поддержке сил обороны Украины: предприятия производят противоменные тралы, модульные укрытия и взводные опорные пункты, макеты военной техники и бронепластины.

В "Укрметаллургпроме" отмечают, что отмена распределения на классы потребителей электрической энергии повлечет за собой значительный рост затрат в отрасли, и сделают производство ГМК нерентабельными – ведь дополнительные расходы отрасли будут составлять более 3 миллиардов в год.

"Это повлечет за собой снижение объемов производства, потерю рабочих мест, снижение экспортного потенциала, падение поступлений в бюджет и невозможность дальнейшей помощи силам обороны Украины. Дополнительное финансовое бремя на промышленность несет риск сокращения объема инвестиций, отрицательно скажется на объеме ВВП и снизит поступления в бюджет, поскольку предприятия ГМК являются основными налогоплательщиками. Это усложнит послевоенное восстановление Украины и может привести к потере целых отраслей экономики", – говорится в письме.

В то же время в "Укрметаллургпроме" напомнили, что общепризнанной практикой в странах Европейского Союза является дифференциация тарифов на услуги по распределению электрической энергии, причем количество таких классов обычно превышает три, в то время как в Украине их всего два. В контексте евроинтеграционных процессов Украине следует совершенствовать систему классификации потребителей по классам напряжения, а не унифицировать тарифную политику.

Как сообщалось, если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.