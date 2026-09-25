Металлурги и аграрии призвали правительство срочно открыть порты: блокада наносит ущерб экспорту и бюджету

Украинские металлурги и аграрии призвали правительство безотлагательно восстановить безопасное судоходство к морским портам, поскольку альтернативные маршруты не способны компенсировать потерю черноморской логистики.

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Об этом говорится в совместном обращении президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова и генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса Олега Хоменко к премьер-министру Сергею Корецкому, руководителю Офиса президента Кириллу Буданову и профильным министерствам.

По данным авторов обращения, с середины июля порты фактически остаются заблокированными. Дунайские порты и западные пограничные переходы могут обеспечить лишь 28–30 % необходимых объемов, тогда как 61 % запланированных к экспорту грузов в настоящее время не имеют полноценного маршрута.

Для металлургии блокада является особенно критичной. Украина традиционно экспортирует около 80% произведенной металлопродукции и 50–60% железорудного сырья.

В 2025 году ГМК обеспечила около 5,5% ВВП, 150 млрд грн налогов и $6 млрд валютной выручки. В то же время отрасль завершила год с чистым убытком в 28 млрд грн.

В 2026 году ситуацию дополнительно осложнили российские атаки на предприятия, повышение тарифов "Укрзалізниці", дефицит подвижного состава, квоты ЕС и CBAM.

По оценкам отрасли, из-за блокады портов и удорожания железнодорожной логистики перевозки чугуна и сырья для его производства подорожали примерно вдвое. Обходные маршруты добавляют ещё до $46 затрат на тонну, что в отдельных случаях превышает прибыль от продажи продукции.

Дополнительным фактором стало повышение грузовых тарифов УЗ на 30% с августа.

В обращении предупреждают, что остановка металлургии будет иметь последствия для всей экономики. Одно рабочее место в ГМК обеспечивает более семи рабочих мест в смежных отраслях, а ключевые предприятия расположены в прифронтовых Запорожской и Днепропетровской областях.

Среди предложенных решений – разблокировка портов для всех видов грузов, скидки до 25% на железнодорожные перевозки для предприятий в пределах 150–200 км от фронта, компенсация транзита через порты ЕС, фонд перестрахования военных рисков и расширение квот ЕС на украинскую металлопродукцию.

Если морской коридор не возобновит работу, потери Украины в течение года могут составить около $17 млрд экспортной выручки и $8,5 млрд бюджетных и социальных поступлений. Также в обращении говорится о риске падения ВВП примерно на 12%.