Медиахолдинг Дыминского: СМИ выяснили реальную стоимость продажи телеканала ZIK

Журналисты раскрыли ранее неизвестные подробности продажи телеканала ZIK. Бизнесмен Петр Дыминский продал его через два года после смертельного ДТП и бегства из страны. Покупателем стал пророссийский народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак. Сначала сделка была заключена на 165 тысяч долларов, но в тот же день сумма была увеличена до 27,5 миллионов долларов.

Об этом стало известно из расследования NGL.media. Над ним журналисты работали почти год в партнерстве с международной сетью расследователей OCCRP и редакциями Inside Story, KRIK и BIC (Беларусь).

Что известно о продаже телеканала ZIK

На момент его продажи Дыминским официальными владелицами телеканала были его жена и дочери. Ему удалось продать один из самых узнаваемых своих бизнесов очень выгодно.

14 июня 2019 года Тарас Козак объявил, что стал новым владельцем телеканала ZIK. Он должен был войти в общую сеть с приобретенными им ранее еще двумя информационными телеканалами "112 Украина" и NewsOne. Стоимость последних двух довольно скоро стала публичной – речь шла о сумме около 4 миллионов долларов.

В то же время стоимость продажи ZIK до сих пор оставалась неизвестной. Участники рынка оценивали канал в 15-20 миллионов долларов, хотя сам Дыминский якобы хотел за него гораздо больше – 53 миллиона долларов.

Сколько Тарас Козак заплатил за ZIK

Реальную сумму, в которую Козаку обошелся ZIK, удалось узнать из финансовых отчетов кипрской компании Ablemark Limited. Именно она владела украинской компанией "Про радио", а та, в свою очередь "Телерадиокомпанией "Новые коммуникации", которой принадлежали лицензии на вещание ZIK.

"Ablemark Limited была зарегистрирована в 2012 году и долгое время ее контролировала другая кипрская компания Cypcoserve Limited. Эта компания, как следует из утечки данных Cyprus Confidential, выступала как доверенное лицо (опекун) семейного траста Дыминских", – сказано в статье.

Из финансового отчета Ablemark стало известно, что 13 июня 2019 года украинскую "Про Радио" продали кипрской компании Turul Investments Limited, принадлежащей Тарасу Козаку. В свою очередь в отчете Turul Investments указано, что первоначальная сделка была заключена на 165 тысяч долларов, но в тот же день сумма сделки была увеличена до 27,5 миллионов долларов.

Именно эту сумму Ablemark получила 14 июня на счет в беларуском "Абсолютбанк", о чем свидетельствует банковская выписка из утечки данных.

14 июня 2019 года Turul Investments приобрела за 17,1 тысячи евро еще одну кипрскую компанию Дыминского – Alvho Trading Limited. Она была владельцем украинских ООО "Западная информационная корпорация" (информационное агентство ZIK) и "ТРК "Мост ТВ", которому тоже принадлежала часть лицензий на вещание телеканала ZIK.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.

Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете. А потом, 24 апреля 2021 года, стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал эти каналы. Это произошло по жалобе правительства Украины.

