Масштабная волна мобилизации в Украине может привести к экономическому коллапсу, – Длигач

Мобилизация должна быть проведена максимально сознательно, чтобы не спровоцировать экономический коллапс в Украине, ведь увеличение расходов на армию сверх нынешнего уровня может быть только в том случае, если будет значительный рост экономики.

Такое мнение высказал доктор экономических наук Андрей Длигач.

"Мобилизация более 15% еще не мобилизованных мужчин приведет к экономическому коллапсу в стране. Эта граница четко просчитана, поэтому власти должны отдать приоритет "белому" бизнесу, который платит налоги и имеет официальные заработные платы", – подчеркнул Длигач.

Эксперт подчеркнул, что таким предприятиям следует предоставить возможность бронировать критически важный персонал: без этого дальнейшая мобилизация приведет к проблемам в работе предприятий и ударит по экономике в целом.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".