Манипуляции с акциями и налоги: украинская агрогруппа Kernel попала в поле зрения Конгресса США. Документ

Член Палаты представителей США Николь Маллиотакис направила письмо временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис с просьбой предоставить информацию о деятельности украинской аграрной группы Kernel.

Об этом пишет политический эксперт и политтехнолог Алексей Голобуцкий. К Facebook-посту также добавлено письмо Николь Маллиотакис адресованное Джули Дэвис.

В документе подчеркивается: в марте 2023 года United States Agency for International Development объявило об инвестиции с участием группы компаний Kernel, направленной на поддержку экспорта украинского зерна.

Конгрессвумен отмечает, что ее офис разоблачил информацию, вызывающую беспокойство. По ее словам, она может свидетельствовать о деятельности компании, противоречащей антикоррупционным стандартам партнеров США.

В документе подчеркивается, что этот запрос сделан для выполнения надзорных полномочий Конгресса и не означает установления нарушений или предварительных выводов относительно возможных проверок украинских или американских органов.

В письме говорится, что сообщения, поступившие в офис конгрессвумен, описывают возможную модель действий компании с 2024 года до настоящего времени. Если эти данные подтвердятся, это может поставить под вопрос дальнейшую поддержку компании со стороны США.

Среди упомянутых в письме сообщений – возможные манипуляции на рынке и нарушение прав акционеров. Речь идет об информации о возможном искусственном снижении стоимости акций компании в мае 2024 года, что могло помочь руководству консолидировать контроль над компанией и потенциально навредить международным инвесторам.

Также в документе упоминаются возможные финансовые нарушения. Речь идет о сообщениях о возможном использовании посреднических структур для занижения объемов экспорта в период с мая 2024 года по март 2025 года, что могло привести к потере значительных налоговых поступлений для украинского бюджета во время войны.