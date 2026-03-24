Малый бизнес начнет закрываться из-за введения НДС для ФЛП, – Терехов

Значительная часть малого бизнеса в Украине, в частности в громадах с высоким уровнем риска безопасности, может закрыться в случае введения НДС для физлиц-предпринимателей.

Такую информацию обнародовал Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов.

"Системная поддержка прифронтовой экономики – это не только о новых институтах, она о согласованности всей государственной политики. Здесь мы сталкиваемся с решениями, которые могут нивелировать эффект от любых инструментов развития. Одно из них – возможное введение НДС для физлиц-предпринимателей..." – отметил председатель АПМГ, отметив, что введение этого налога может привести к закрытию значительного количества малых предприятий в общинах с высоким уровнем безопасности риска.

Он объяснил, что это означает потерю тысяч рабочих мест и еще больший отток людей с прифронтовых территорий.

"Во время войны налоговая политика должна укреплять местную устойчивость, а не подрывать ее. Если бизнес не сможет работать, государство потеряет не только налоговую базу, но и контролируемость территорий, рабочие места и социальную стабильность. Прифронтовая экономика нуждается в адекватных инструментах поддержки. Чем быстрее мы их запустим, тем больше шансов, что они станут драйверами послевоенного восстановления Украины", – отметил Игорь Терехов.