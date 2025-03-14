Магда обвинил БЭБ в давлении на бизнес и указал на показательный нюанс

Дело против Ibox Bank, которое Лычаковский райсуд Львова по ходатайству БЭБ возобновил вопреки решению Верховного Суда, свидетельствует о том, что давление на бизнес со стороны детективов БЭБ продолжается.

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Об этом в своей колонке для Liga.net пишет директор Института мировой политики Евгений Магда.

Он подчеркнул, что с начала существования Бюро экономической безопасности в нем сменилось четверо руководителей, и вероятным кандидатом на эту должность называют руководителя детективов БЭБ Александра Ткачука. По его словам, несмотря на то, что БЭБ существует всего чуть более 4 лет, его работа стала символом давления на бизнес.

"Действия БЭБ подрывают основы украинской экономики, искажают смысл понятия "экономическая безопасность" и помогают всем желающим вспомнить о налоговой милиции времен Виктора Януковича. Представители бизнеса утверждают, что БЭБовцы не останавливаются в вопросах поиска новых методов давления. Просто арестовывать имущество или крышевать махинации одних бизнесменов в конкуренции с другими им становится неинтересно, они ищут возможности для активизации. Например, путем "эффективного диалога с судом"", - пишет политолог.

Одним из ярких примеров такого давления на бизнес Евгений Магда считает дело против Ibox Bank. Он отметил, что накануне заседания Лычаковского суда БЭБ распространило пресс-релиз, что детективы Бюро обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу совладелицы Айбокс банк, при этом даже не упомянули о решении Верховного Суда от декабря прошлого года, который признал незаконными действия следователей БЭБ.

Зато детективы БЭБ отметили, что "ранее такой механизм был применен к Медвечуку, Деркачу и другим беглецам, предателям, российским военным преступникам и фигурантам громких коррупционных кейсов".

По словам Евгения Магды, БЭБ давно тесно сотрудничает с Лычаковским судом Львова, причем судья этого суда Владимир Мармаш, ведущий дело Iboxbank, начиная с 2023 года, безотказно удовлетворял любые запросы детективов бюро.

"Эффективность стопроцентная. В результате суд арестовывал имущество, санкционировал обыски и предоставлял доступ к конфиденциальной информации фигурантов дел. "Подвесить" бизнесмена и показать ему "единственно правильный путь" - базовая тактика детективов БЭБ. Руководит ими руководитель вышеупомянутый Александр Ткачук, за которым тянется шлейф скандалов, а Лычаковский суд выглядит форпостом "экономических успехов" Бюро в сотрудничестве с Фемидой", - пишет Магда.

По словам политолога, в последнее время проблема произвола БЭБ стала актуальной не только ввиду войны и разрушения национальной экономики, но и из-за победы в США Дональда Трампа.

"В Соединенных Штатах юристы хорошо умеют определять проблемные места своих оппонентов. И Украина в нынешней ситуации существенно подставляется такими проявлениями "экономической безопасности". Собственно, именно поэтому нужна и реальная реформа БЭБ, и наведение порядка в судебной системе. Нужны нам, а не Трампу", - резюмировал политолог.