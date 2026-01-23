'Латание дыр' не решает долговой кризис на балансирующем рынке, – Прокип

Существующие подходы к решению долгового кризиса на балансирующем рынке электроэнергии не устраняют его причин и лишь отсрочивают обострение проблемы.

Видео дня

Об этом заявил доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО Украинский институт будущего Андриан Прокип.

По его словам, большинство решений, которые принимались для преодоления долгов, имели ситуативный характер.

"Сейчас решения, которые принимались для решения долговой проблемы, больше напоминали "латание дыр", чем намерение устранить причины долгового кризиса. Преимущественно эти шаги сводились к перераспределению средств НЭК "Укрэнерго" для покрытия долгов на балансирующем рынке", – отметил Прокип.

Он отметил, что при нынешних рисках дальнейшего ухудшения ситуации необходимо сосредоточиться на предотвращении появления новых долгов и сокращении уже накопленных. Одним из возможных инструментов частичного решения проблемы эксперт назвал взаимозачеты между участниками рынка.

"Часть долгов может быть погашена через взаимозачеты (клиринг). Так, часть долга "закольцована" между компаниями или группами компаний, которые как и в перечне должников на БР, так и в перечне тех, кому задолжали", – отметил Прокип.

По его словам, такой механизм может работать через использование транша и дальнейшую цепочку погашений, однако пока он не реализован.

"Зачет может состояться через использование транша и цепочку дальнейших погашений между участниками БР. Сейчас, по неофициальным сообщениям источников, такие решения не согласовывало Министерство финансов", – добавил он.

Ключевым шагом для остановки накопления новых долгов Прокип считает радикальный пересмотр перечня защищенных потребителей.

"Кардинальный пересмотр перечня защищенных потребителей – единственный шаг, который способен предотвратить появление новых долгов участников БР перед НЭК, а соответственно способствовать сокращению задолженности "Укрэнерго" перед участниками рынка", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что речь идет не только о сокращении списка, но и об изменении принципов его формирования.

По оценке эксперта, масштабы долгового кризиса уже представляют прямую угрозу энергетической безопасности страны. Прокип предостерег, что без немедленных решений энергосистема может потерять гибкость в критический момент.

"Если не остановить неконтролируемый рост задолженности сейчас, энергосистема может потерять гибкость именно в тот момент, когда она будет нужна больше всего", – резюмировал эксперт.

Напомним, и.о. министра энергетики Артем Некрасов утверждает, что ключевой причиной накопления задолженности являются неплатежи со стороны предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые потребляют электроэнергию, но не рассчитываются за нее.