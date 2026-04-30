Криминализация закупок электроэнергии усиливается из-за судебной практики – Энергетический Союз

Практика применения судебных решений в сфере публичных закупок электроэнергии приводит к криминализации действий, которые ранее считались стандартным рыночным поведением, заявляет глава Общественного союза "Энергетический Союз" Ольга Тагиева.

Видео дня

По ее словам, проблема заключается в изменении подходов к оценке действий поставщиков и заказчиков в рамках выполнения договоров поставки электроэнергии.

В то же время практика публичных закупок долгое время формировалась на основе действующих правил и рекомендаций государственных органов, которые допускали корректировку условий договоров в ответ на рыночные изменения. Фактически рынок работал в тех правилах, которые были заложены самим государством.

Однако дальнейшая судебная практика, в частности решения высших судебных инстанций, существенно изменила подходы к оценке таких действий. В результате сформировалась ситуация, когда то, что раньше было обычной рыночной практикой, начало трактоваться как нарушение и становиться предметом проверок и судебных споров.

Это создает системную коллизию: участники рынка действовали в соответствии с действующими на тот момент правилами и рекомендациями, однако впоследствии получили новую правовую трактовку уже после фактического выполнения договоров.

По оценке эксперта, такая ситуация приводит к росту правовой неопределенности, повышению рисков для поставщиков и усложнению работы в бюджетном сегменте.

В итоге, по ее словам, отсутствие четких и стабильных правил игры подрывает доверие к рынку и создает предпосылки для дальнейшей криминализации рыночных действий в сфере публичных закупок электроэнергии.

Ранее Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявил, что судебная и регуляторная практики в сфере публичных закупок электроэнергии создают системные искажения на рынке и повышают риски для стабильного снабжения государственным и коммунальным потребителям.