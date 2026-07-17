Кредитная поддержка: как без залога и страховки получить кредит на покупку подержанного автомобиля

В Украине растут темпы выдачи автокредитов, а банки внедряют новые программы по покупке как новых, так и подержанных автомобилей. Каковы сейчас условия кредитования подержанных автомобилей и следует ли ожидать дополнительных расходов на комиссии и страховку – подробнее далее.

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Автомобильный рынок в Украине меняется и активно растет: за прошлый год украинцы приобрели 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17 % больше, чем в 2024 году. Еще более активным был рынок подержанных автомобилей: в прошлом году в Украине было приобретено 274,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 24 % больше, чем в 2024 году, сообщили в "Укравтопром". Между тем банки активно кредитуют покупку автомобилей. По данным НБУ, автокредитование за прошлый год выросло почти на 42 %, а в общем розничном портфеле банков доля таких кредитов достигла 6 %.

"Рынок подержанных автомобилей в последние годы интенсивно развивается благодаря значительному спросу и становится более цивилизованным. Это привлекает кредиторов в эту сферу и, конечно же, обеспечивает финансовую доступность для клиентов. По отношению к своим клиентам мы максимально гибки в вопросах места и способа приобретения автомобиля в кредит: как в партнерской сети банка, так и на маркетплейсе. Или даже у знакомого. В таком случае наши клиенты получают индивидуальный лимит кредитной суммы, не выходя из дома, а уже потом выбирают автомобиль и оформляют кредит", – отметил член правления "Идея Банка", директор по развитию бизнеса Владимир Малый.

В "Идея Банке" сейчас предлагают две программы автокредитов на подержанные автомобили – это "Драйв 30" и "Драйв 110", но по этим же программам можно оформить и кредит на покупку нового автомобиля. Автомобиль можно приобрести в кредит без ограничений по перечню продавцов (как физических, так и юридических лиц). Выбрать автомобиль своей мечты клиенты могут также в сети партнеров банка, среди которых – ООО "НИКО ЭКСПЕРТ" (Группа "NIKO") ООО "БАЙЕР КАР" (ТМ "Любе Авто") и ООО "УЛФ-ФИНАНС" (ТМ "Хапай Авто").

"Идея Банк" – многолетний опытный игрок на рынке автокредитования, а вот сами кредитные программы недавно претерпели коренные изменения. Главные особенности программ – это отсутствие залога, первоначального взноса, страховки и оценки подержанного автомобиля. "Идея Банк решил максимально упростить процесс оформления кредита и устранить дополнительные расходы для клиента, чтобы у него была возможность не откладывать покупку автомобиля своей мечты", – сообщил член правления "Идея Банка", директор по развитию бизнеса Владимир Малый.

Кредитные программы банка предусматривают максимальный срок кредита – 7 лет, а максимальную сумму кредита – 1 млн грн, без первоначального взноса.

Если в течение 30 дней после получения автокредита клиент предоставит оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства, процентная ставка по кредиту снижается до 28,90 % годовых (реальная годовая процентная ставка от 35,64 % до 91,45 % – цифровые значения соответствуют существенным характеристикам продукта) и вступает в силу со следующего дня после даты первого платежа по кредиту.

Чтобы оформить автокредит на подержанный автомобиль в "Идея Банке", требуется подтверждение финансового положения, а именно – справка о доходах или выписка из банка о движении средств на зарплатном счете заемщика, а для предпринимателей – финансовая отчетность за последние 3–6 или 12 месяцев, в зависимости от суммы кредита.

В планах "Идея Банка" на этот год – максимально расширить сеть партнеров и привлечь к сотрудничеству всех операторов рынка подержанных автомобилей: как автосалоны, автоплощадки, трейд-ин, импортеров, так и маркетплейсы. Расширение партнерских соглашений позволит клиентам быстрее и проще выбирать автомобиль своей мечты и при поддержке консультантов автосалонов и менеджеров банка в сжатые сроки оформлять покупку автомобиля в кредит по кредитным программам на приобретение автомобилей от "Идея Банка".

Напомним, "Идея Банк" предлагает индивидуальным предпринимателям беззалоговый кредит на любые цели на сумму до одного миллиона гривен. В целом банк предлагает кредитные продукты для индивидуальных предпринимателей с 2016 года, а в течение 2025 года выдал физическим лицам-предпринимателям 2544 кредита на общую сумму 472 млн грн.

Банковская лицензия НБУ № 96 от 04.11.2011 г. Внесена в Государственный реестр банков под № 46.