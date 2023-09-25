Крал детали из драгметаллов: экс-чиновника на Львовщине поймали на разоружении комплексов ПВО

В Украине экс-директору госпредприятия из Львовской области уличили в растрате комплектующих для комплексов ПВО. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 2,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Должностному лицу уже сообщили о подозрении.

Указанные запчасти были изготовлены из драгоценных металлов и предназначались для сборки вычислительных комплексов. Так, в сплаве содержалось около 2 кг золота, 23 кг серебра, 102 г платины, 65 г палладия, 15 г родия.

"Незаконная деятельность чиновника привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных гривен", – добавили также в СБУ.

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Там заявили, что инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступной схемы. "Таким образом, это должностное лицо подрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения России", – отметили в СБУ.

Организатору растраты грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинение предъявлено по ст. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Детективы продолжают расследование. Они собираются установить полный круг лиц, которые были причастны к растрате важных деталей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Товары завозили на территорию Украины якобы для нужд Сил обороны. На самом же деле шлемы, бронежилеты и баллистические плиты продавали через сеть розничных магазинов.

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