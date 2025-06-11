Космические зарплаты топ-чиновников повысили в разы: глава "Привата" получил на миллион гривен больше, а заработок руководителя "Укрэнерго" вырос вдвое

В Украине в 2025-м больше всего выросли зарплаты у чиновников госкомпаний. Так, председатель правления ПриватБанка за месяц заработал почти на миллион гривен больше, чем платили на этой должности еще год назад. Почти вдвое выросла зарплата и для главы "Укрэнерго".

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Об этом говорится в опубликованных отчетах компаний. Так, председатель правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт в мае 2025-го заработал 2,1 млн грн (также получил 633 тыс. грн выплаты в неденежной форме - доход по договорам страхования). Для сравнения, в мае 2024-го глава правления получил зарплату в размере 1,1 млн грн. Фактически за год зарплата выросла на 1 млн грн.

Алексей Брехт, исполняющий обязанности председателя правления "Укрэнерго", в мае 2025-го получил более 1 млн грн зарплаты. Это почти вдвое больше, чем год назад получал на тот момент председатель правления Владимир Кудрицкий.

"Фактически полученная и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Брехтом А.А. заработная плата составила 1 060 705,80 гривен (с учетом выплаты за результаты работы в 2023 году, в соответствии с положениями трудового контракта, 2 часть), сумма удержанных налогов составила 316 834,20 грн, в том числе военного сбора 68 877,00 грн. Кроме того, было начислено дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 33 333,32 грн", - говорится в сообщении компании.

Кому еще платят много

"Нафтогаз". Руководство "Нафтогаза" публикует ежегодные отчеты. Председатель правления Сергей Корецкий назначен на должность относительно недавно. Однако показательным может быть изменение в зарплате его коллег. Например, член правления Роман Чумак (работает в Нафтогазе с 2021-го) в прошлом году получил зарплату в размере 18 363 920 грн. Это примерно по 1,5 млн грн ежемесячно. Тогда как в 2023-м его зарплата была на уровне 15 298 905 грн (или 1,2 млн грн в месяц).

"Укрпочта". Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский после налогообложения в 2024-м в среднем получал 577,2 тыс. грн в месяц. При том налоги он платил не только в Украине, но и в США - так как имеет там налоговое резидентство.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет - 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет - 7925,62 грн.

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