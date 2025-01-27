Коренным образом изменит налоговую систему: в Киевсовет подали проект решения с интегрированным искусственным интеллектом

Киевский городской совет рассмотрит проект решения по усовершенствованию системы налогообложения в стране. Предложение предусматривает введение новой концепции "Свободной гривны". Ее автор, депутат и адвокат Игорь Опадчий впервые интегрирует в проект решения ИИ, который должен стать "персональным проводником" и помочь кому-либо понять, как будет работать механизм "Свободной гривны".

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Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Игорь Опадчий в Facebook.

"Представил проект решения, над которым работал много лет. Научные книги, исследования и даже художественная книга сводились к этой концепции, в которой уверенно нуждается украинская экономика. Этот проект – об экономической свободе и прозрачности, где деньги работают на людей, а не наоборот. В скором времени проект появится на сайте Киевсовета", – говорится в сообщении.

В проекте решения отмечается, что все экономические системы имеют фундаментальные недостатки, поскольку строились на неравенстве, долговой зависимости и скрытых механизмах контроля.

"Современный капитализм, способствует концентрации богатства в руках немногих, создает теневую экономику, коррупцию, сложные налоговые системы и долговую зависимость. Есть ли решение этой проблемы? Сильвио Гезель, немецкий экономист и реформатор отметил главный дефект современной финансовой системы: деньги одновременно выполняют две несовместимые функции — средство обмена и средство накопления, а накопление разрушает оборот. Деньги перестают циркулировать, концентрируются в руках немногих, и это приводит к финансовой стагнации, теневой экономике, долгам и неравенству. Гезель предложил радикальное, но логическое решение: деньги должны терять часть своей стоимости со временем, чтобы стимулировать их движение и использование", – говорится в пояснении.

Поэтому "Свободная гривна", как объясняет автор проекта, должна стать новым типом денег, который коренным образом изменит налоговую систему. Основная идея "Свободной гривны" - отмена налогов и внедрение механизма "демереджа" - автоматического уменьшения номинальной стоимости денег, если они не находятся в обращения.

По формуле, приведенной в проекте, был вычислен "оптимальный" процент в размере 0,15%, который ежедневно будут автоматически списываться с каждого счета в соответствии с остатком на нем.

"Демередж в размере 0,15% в день – это тщательно обоснованное решение, направленное на стимулирование экономической активности, балансирование оборота денег и устранение системных недостатков современной финансовой системы. Он обеспечивает движение средств без разрушительного финансового давления… Это постоянный поток дохода для бюджета, работающего без проверок, деклараций или штрафов", – отмечается в проекте.

Также Игорь Опадчий обосновал важность проекта существующей проблемой в налоговой системе, которая, по его мнению, тормозит экономическое развитие и способствует коррупции в Украине.

"Основные положения концепции предусматривают внедрение демереджа, обеспечивающего стимул к обращению денег, ликвидацию потребности в налогах через естественный экономический вклад. Использование современных технологий, таких как блокчейн обеспечивает прозрачность всех транзакций, а система может работать через банки или децентрализованно. Налоги больше не удерживаются с зарплат или доходов. Перевод "Свободной гривны" в другую валюту или наличные деньги облагается разово (например, 35%). Экономическое влияние включает рост зарплат без налогов, ликвидацию теневой экономики, простоту ведения бизнеса и поддержку национального производства через оборот средств внутри страны", - говорится в пояснительной записке .

В комментарии КВ автор проекта Игорь Опадчий ответил на вопрос, готово ли украинское общество к таким кардинальным изменениям.

"Вероятное сопротивление общества к внедрению системы "Свободной гривны" может возникать из-за недостаточного понимания ее механизмов, новизны концепции или опасения относительно изменений в финансовой системе. Однако важно отметить, что для граждан эта система приносит только преимущества, особенно в финансовом плане", - рассказал КИ депутат.

По его словам, одним из ключевых преимуществ "Свободной гривны" будет то, что зарплаты будут выплачиваться без вычета налогов.

"Это означает, что каждый человек будет получать полную сумму заработка, которая сегодня уменьшается из-за налогов, таких как налог на доходы физических лиц, военный сбор и социальные взносы. Для работников это будет выглядеть как значительный рост реального дохода. Например, если с зарплаты в 10 000 гривен удерживается около 4 000 гривен налогов, то в системе "Свободной гривны" работник будет получать все 10 000 гривен. Кроме того, автоматический механизм демереджа (0,15% в день) заменяет все налоги, устраняя потребность в сложных бюрократических процедурах, налоговых декларациях или проверках. Это значительно упрощает жизнь как для граждан, да и для предпринимателей. Никто не сталкивается со штрафами или необходимостью тратить время и ресурсы на налоговый учет", – уверен он.

Из других преимуществ автор проекта называет исчезновение теневой экономики, поскольку деньги будут циркулировать открыто и прозрачно, а еще – стимулирование экономической активности, ведь сохранять деньги "мертвым капиталом" будет невыгодно. Кроме того, среди преимуществ есть отсутствие необходимости в кредитах, поскольку рост доходов позволит инвестировать собственные средства в жизненные нужды или развитие. наиболее эффективно будет работать в национальной экономике, стимулируя спрос на украинские товары и услуги.

Чтобы преодолеть первоначальное сопротивление, планируется развернуть масштабную информационную кампанию. Ее цель объяснить гражданам, как работает система, и почему она выгодна именно для них. В этом мне помогает искусственный интеллект, который позволяет детально анализировать все аспекты системы, предоставлять аргументированные ответы на возможные вопросы и объяснять концепцию "Свободной гривны" понятно и доступно для каждого. Пилотные проекты, в частности в Киеве, позволят наглядно продемонстрировать ее эффективность, например, в сфере выплаты зарплат или оплаты коммунальных услуг. Система "Свободной гривны" создана для нашего общего блага, с целью увеличения доходов, упрощения финансовых отношений и устранения коррупции, связанной со сложными налоговыми механизмами", – резюмировал депутат.