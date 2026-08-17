Контролируемый экспорт может поддержать добычу, которая до сих пор не восстановилась до довоенного уровня – Униговский

Украинские газодобывающие компании заинтересованы в возможности продавать ограниченную часть газа за границу из-за значительно более высоких европейских цен. Дополнительная выручка может стать ресурсом для бурения новых скважин, геологоразведки и закупки оборудования, необходимого для восстановления отрасли.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор консалтинговой компании "Нафтогазбудинформатика" Леонид Униговский.

Согласно данным, приведенным в материале Liga net, по состоянию на 12 августа газ на Украинской энергетической бирже стоил около $480 за тысячу кубометров, тогда как на европейском хабе TTF – около $739. Разница между рынками приближается к $300 за тысячу кубометров.

"Безусловно, компании хотели бы продавать газ по европейским ценам", – отметил Униговский.

В то же время о неограниченном открытии экспорта речи не идет. Обсуждавшаяся правительственная модель предусматривала возможность продавать за границу лишь ограниченную часть собственной добычи – до 15%, с общими лимитами и возможностью приостановить экспорт в случае рисков для энергетической безопасности.

По словам Униговского, дополнительное финансирование отрасли необходимо не только из-за стремления компаний получать более высокую цену. Значительную часть их бюджетов сегодня уходят на ремонт поврежденных объектов и закупку резервного оборудования, тогда как для дальнейшего развития необходимы средства на новые скважины и геологоразведку.

Он добавил, что частный сектор при этом до сих пор не вернулся к довоенным объемам. Если в 2021 году частные компании добыли около 5 млрд кубометров газа, то нынешний годовой показатель составляет примерно 3,5–3,7 млрд кубометров.

"Газодобывающий бизнес не может постоянно стагнировать", – подчеркнул Униговский.

Ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов выступил за контролируемую продажу небольшой части украинского газа как один из способов поддержать добывающий сектор.