Комплаенс и проверка партнеров становится важным стандартом для энергетических компаний — ДТЭК

Для борьбы с возможными финансовыми преступлениями в энергетике одним из самых эффективных инструментов является комплексная проверка третьих сторон.

Об этом говорится в колонке комплаенс-менеджера ДТЭК Анны Скукис и консультанта в сфере управления рисками и ESG KPMG в Украине Елены Макаренко.

В ней отмечается, что энергетический сектор является капиталоемким и все более глобализированным. Поэтому сложные цепи поставок, трансграничные финансовые потоки и многочисленные посредники делают его уязвимым к финансовым преступлениям.

"Чтобы эффективно управлять рисками, которые возникают в работе со все более широким кругом контрагентов, компании могут использовать различные инструменты. Одним из самых эффективных является комплексная проверка третьих сторон (due diligence), или KYC ("знай своего клиента"). Этот процесс помогает компаниям раскрывать сложные структуры собственности и оценивать потенциальных партнеров по ключевым рискам", - отметили в материале.

В колонке отметили, что для внедрения процесса проверки третьих сторон компании могут выбрать путь создания собственных внутренних комплаенс-систем, используя имеющиеся внутренние ресурсы и экспертизу.

"Впрочем, такой подход сопровождается рядом вызовов: он требует достаточного уровня специализированных знаний и подготовки специалистов, способных эффективно работать с широким спектром источников информации в сложных юрисдикциях", – подчеркнули в колонке.

В то же время в качестве альтернативы компании могут выбрать привлечение внешних консультантов, которые имеют необходимый опыт, инструменты и экспертизу для эффективного выполнения этих задач.