Комитет Рады рекомендовал правительству не повышать тарифы на грузовые перевозки 'Укрзалізниці' в 2026 году

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал Кабинету Министров удержать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки "Укрзалізниці" без изменений в течение 2026 года. Такую позицию сформировали по итогам слушаний по тарифной политике государственных монополий.

Видео дня

По результатам обсуждения участники пришли к выводу, что повышение тарифов государственных монополий в нынешних условиях может иметь критические последствия для промышленности. В частности, речь идет о металлургических, горных, химических предприятиях и производителях строительных материалов, которые уже работают в условиях энергетического кризиса, кадрового дефицита, роста расходов и последствий войны.

Отмечается, что с 2021 года тарифы на перевозку ключевых грузов – угля, руды и известняка – выросли в 2,4 раза, а на перевозку пустых вагонов – в 2,6 раза. По оценкам экспертов, дальнейшее повышение тарифов может сделать работу части предприятий убыточной.

По подсчетам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", которые были представлены на слушаниях, повышение тарифов на грузовые перевозки на 37% может привести к потере около 100 млрд грн валового внутреннего продукта, сокращению валютной выручки на 98 млрд грн и уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн. Также это может привести к ликвидации более 76 тысяч рабочих мест, в том числе 26 тысяч в промышленности.

Участники слушаний также отметили, что "Укрзалізниця" играет ключевую роль в транспортировке сырья, материалов и готовой продукции украинского индустриального комплекса, обеспечивая около 60% внутренних и международных грузовых перевозок.

В то же время одной из главных проблем компании остается убыточность пассажирского сегмента: в первом полугодии 2025 года УЗ получила убыток в размере 7,3 млрд грн. При этом грузовой сегмент компании остается прибыльным, и именно за счет грузовых перевозок УЗ пытается перекрыть убытки пассажирского сегмента.

Участники слушаний подчеркнули, что практика кросс-субсидирования не соответствует международному опыту, ведь в большинстве развитых стран пассажирские перевозки финансируются из государственного бюджета, что позволяет сохранять конкурентоспособность грузовых перевозок. Поэтому Комитет рекомендовал правительству разработать долгосрочный механизм финансирования убытков пассажирских перевозок и предусмотреть соответствующие расходы в государственном бюджете.

Кроме того, нардепы рекомендовали правительству создать условия для повышения эффективности работы УЗ через оптимизацию расходов, внедрение автоматизированных технологий и разработку программы повышения конкурентоспособности компании. Среди других рекомендаций – содействие внесению изменений в госбюджет для финансовой поддержки УЗ в размере более 26 млрд грн с целью обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок, перевозки гуманитарных грузов и эвакуационной логистики.