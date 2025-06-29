Комитет Рады готовит официальное письмо в ЕС с просьбой об отсрочке CBAM

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг готовят официальное обращение к европейским институтам с просьбой о временной отсрочке действия механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) для украинских товаров.

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Об этом стало известно при обсуждении в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Председатель комитета Андрей Герус сообщил, что уже осуществлено устное обращение в Секретариат Энергетического сообщества, а следующим шагом станет официальное письмо.

"Мы тогда от комитета напишем это письмо и направим его", – отметил Герус во время заседания.

Со своей стороны, Алексей Оржель, руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования и бывший министр энергетики, отметил, что несмотря на ожидания со стороны ЕС относительно обращения Украины по временным исключениям из CBAM, "на сегодняшний момент не зафиксировано обращением с украинской стороны по этому вопросу".

Народный депутат Виктория Гриб подтвердила, что подготовит соответствующий документ.

Напомним, CBAM (Carbon Border AdjustmentMechanism) – это механизм пограничной углеродной корректировки, который ЕС внедряет для борьбы с углеродной утечкой и стимулирования декарбонизации. Он предусматривает введение дополнительной пошлины на импорт товаров из третьих стран, в которых не действуют или действуют более слабые механизмы регулирования выбросов парниковых газов.

По оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна – более 73 тыс. рабочих мест.