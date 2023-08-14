'Киевстар' построит телекомсеть для Винницкого госпиталя

Национальный телеком оператор строит сети скоростного Интернета и кабельные структурированные сети для объектов гражданской обороны и здравоохранения. Работы выполняются на благотворительных началах.

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Военно-медицинский клинический Центр в городе Винница – одно из ведущих лечебных учреждений Министерства обороны Украины, где лечатся и проходят реабилитацию военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил и гражданские пациенты. В целях содействия работе ВМКЦ, ЧАО Киевстар построит для заведения структурированную кабельную сеть на основе оптического и медного кабеля. Телеком сеть соединит все лечебные и административные здания центра. Кроме того, будут построены локальные сети в каждом лечебном корпусе. Для этого компания проложит более 30 км кабелей разного типа.

Общая стоимость строительных работ 1,9 млн. грн. Все расходы по строительству кабельной сети для Винницкого госпиталя берет на себя ЧАО Киевстар. На сегодняшний день компания выполнила 80% запланированных строительных работ. Проект будет полностью завершен в сентябре 2023 года.

С начала полномасштабной войны национальный телеком оператор помогает ВСУ, украинцам, государству приближать победу. Компания поддерживает такие государственные проекты, как восстановление цифровой инфраструктуры, разминирование территорий, киберзащита. А также подключает к интернету объекты гражданской обороны, медицинские учреждения и школы. В частности, Киевстар снабдил скоростным интернетом 1460 укрытий, 1184 модульных домов для переселенцев, 25 школ в прифронтовых регионах. Кроме того, с начала войны компания возобновила мобильную связь в 911 населенных пунктах Украины.

Услугами мобильной связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, и еще более 1 миллиона абонентов пользуются услугой "Домашний Интернет". С начала войны Киевстар уже оказал благотворительную помощь ВСУ, украинцам, государству на общую сумму более 1,3 млрд грн.