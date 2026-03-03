Цена на РДН упала до минимума года из-за активности СЭС – ExPro

Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" достигла нынешнего минимума – 4816 грн/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка" по результатам торгов на 3 марта 2026 года, передает ExPro.

По сравнению с предыдущими сутками цена в ОЭС Украины снизилась на 35%. Это самый низкий показатель с 26 декабря 2026 года.

По словам старшего аналитика рынка электроэнергии ExPro Сергея Коваля, кроме сезонного фактора, на ценовую динамику повлияли дополнительные факторы.

"Несмотря на сезонный характер ценовой динамики на РСВ, существуют дополнительные факторы, а именно – нераспроданные объемы "Энергоатома" на первую декаду (нереализованными остался почти 1 ГВт мощности), а также солнечная погода, что положительно влияет на солнечную генерацию. Цена в дневные часы опустилась до самых низких значений за последние 4 месяца", – отметил аналитик.

Напомним, предельные цены (прайс-кепы) на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии установлены Регулятором до 31 марта. Их уровень определяет верхнюю границу ценовых заявок на РСВ и внутрисуточном рынке, однако фактическая цена формируется в зависимости от соотношения спроса и предложения.