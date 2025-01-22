Канада до сих пор не конфисковала активы Абрамовича, несмотря на обещание передать их Украине – CBC

В среду, 22 января, стало известно о том, что Канада до сих пор не конфисковала активы российского олигарха Романа Абрамовича. Несмотря на обещание, передать их Украине.

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Об этом пишет CBC. Отмечается, что, несмотря на то, что решение было принято более двух лет назад, никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. Кроме того, возможность изъятия средств до сих пор остается под вопросом.

"Два года назад министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что правительство конфискует 26 миллионов долларов США, принадлежащих подсанкционному российскому олигарху Роману Абрамовичу и находящихся на счету в канадском банке. Эти средства должны быть переданы на восстановление Украины", – напомнили журналисты.

Тогда Жоли заявила, что эти средства будут направлены на восстановление Украины и компенсацию жертвам российской агрессии. Абрамович, владеющий долей в металлургической компании с заводами в прериях, был внесен в санкционный список еще в начале 2022 года.

Министерство иностранных дел Канады отказалось объяснить причины задержки.

"Ключевая проблема – установление прямой связи между Абрамовичем и средствами фонда Manticore. Это сложный процесс, который может стать серьезным препятствием", – отмечает Клиффорд Соснов, юрист из международной компании Fasken.

К тому же, Абрамович может обжаловать изъятие активов, ссылаясь на соглашение о защите инвестиций между Канадой и Россией в 1991 году. Соглашение предусматривает компенсацию за любую "экспроприацию" или "национализацию" его инвестиций.

Что предшествовало

19 декабря 2022 года правительство Канады объявило о заморозке средств на счете в Citco Bank Canada, которые, по словам чиновников, принадлежат инвестиционному фонду Manticore Fund (Cayman) Ltd., связанному с Романом Абрамовичем. Это был первый случай применения нового канадского законодательства, позволяющего не только налагать санкции, но и конфисковать активы.

На тот момент, по данным же Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), металлургическая и горнодобывающая компания Абрамовича Evraz сотрудничала с Росгвардией. Она поставляла сталь, а также взрывчатые вещества производителям оружия, поставляемым военными странами-террористами. В самой компании это отрицают.

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