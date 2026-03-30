'Как минимум до июля': НКРЭКУ призвали отложить решение о снижении прайс-кепов

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала сохранить действующий уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии как минимум до июля 2026 года. Соответствующее обращение организация направила в НКРЭКУ.

В Федерации отмечают, что уровень предельных цен непосредственно влияет на возможность работы генерации, особенно тепловой, которая обеспечивает покрытие пиковых нагрузок и гибкость энергосистемы.

"Для предприятий топливно-энергетического комплекса, в частности тепловой генерации, уровень предельных цен является ключевым фактором экономической жизнеспособности", – говорится в обращении.

По оценке Федерации, снижение прайс-кэпов в условиях роста затрат на топливо, логистику и восстановление оборудования может привести к тому, что производство электроэнергии станет убыточным. Это, в свою очередь, ограничит возможности системы реагировать на дефицит мощности.

Отдельно подчеркивается, что энергетическая инфраструктура продолжает получать повреждения в результате российских атак, а восстановление и подготовка к отопительному сезону требуют значительных инвестиций.

"Недостаточный уровень доходов вследствие заниженных цен и российских атак существенно ограничивает возможности энергетических компаний осуществлять эти меры", – отмечают в Федерации.

В обращении также отмечается, что сохранение действующих прайс-кепов создает предсказуемую среду для инвестиций в новую генерацию, в частности газовую и когенерационную, которая должна компенсировать потерю мощностей и повысить гибкость системы.

По мнению энергетического эксперта Украинского института будущего Андриана Прокипа, возвращение к более жестким ценовым ограничениям может создать риски для стабильной работы энергосистемы и подготовки к следующему отопительному сезону.