Как менять валюту с максимальной выгодой: NV и КИТ Group объяснили главные лайфхаки

На фоне нестабильности валютного рынка даже небольшие колебания курса могут обернуться потерей сотен гривен или, наоборот, создать возможности для сбережения либо даже заработка за счет получения курсовой премии. Журналисты NV разобрались, как украинцам выгодно покупать или продавать валюту, избегая непредсказуемых расходов.

В рамках спецпроекта "Гайд по бронированию курса: как сохранить деньги и нервы на валютном обмене" они исследовали, как функционирует уникальный сервис фиксации курса обмена от сети с национальным покрытием "Либерти Финанс", работающей под брендом КИТ Group, который является одним из крупнейших операторов на валютном рынке Украины.

Журналисты узнали, что инструмент фиксации курса стал новым стандартом валютообменных операций для многих украинцев.

"Валютный курс в Украине – не просто показатель в окне обменника. Это индикатор, реагирующий на мировые новости, политические колебания, рыночные спекуляции и ожидания: за день он может измениться несколько раз. И каждое такое изменение означает либо потенциальную прибыль, либо потерю. Особенно когда речь идет о крупных суммах", — объясняют журналисты.

Кажется, что планировать валютные операции почти нереально, но выход есть: сервис бронирования курса от сети с сотней отделений по всей Украине бренда КИТ Group позволяет клиентам зафиксировать выгодный курс на 60 минут через официальный сайт сети и осуществить обмен без риска потерять денежные средства.

Как работает бронирование курса

Суть сервиса проста:

Увидели выгодный курс на сайте КИТ Group или в отделении. Выберите ближайший пункт и подайте заявку на фиксацию. В течение 60 минут приезжайте в отделение и совершите обмен. Даже если за это время курс изменился, получите именно ту сумму, на которую рассчитывали.

"Это простая, однако эффективная опция: вы фиксируете курс на 60 минут через официальный сайт сети, а в течение этого времени можете спокойно добраться до выбранного отделения и провести операцию", — говорится в спецпроекте.

Почему это важно

При нынешних темпах колебаний даже небольшие изменения курса могут иметь существенный финансовый эффект.

"Вы планировали купить 1000$ по курсу 40,00 грн, а он уже стал 40,30, то есть потеря составляет 300 грн буквально за несколько минут", — объясняют журналисты NV.

Обратная ситуация возможна и при продаже: "Допустим, нужно обменять 1000$ по курсу 39,80 грн, но, пока добираетесь в отделение, курс проседает до 39,40. Без бронирования – это потеря 400 гривен, а с фиксацией вы получаете именно ту сумму, на которую рассчитывали. Без неприятных сюрпризов и разочарования".

Когда бронирование критически необходимо

Журналисты определили несколько ситуаций, когда бронирование курса — это не просто удобная опция, а реальная защита от потерь или даже дополнительная выгода:

Крупные покупки : авто, недвижимость или техника в валюте — из-за "сдвига" курса даже на несколько копеек нужно будет заплатить больше на тысячи гривен.

: авто, недвижимость или техника в валюте — из-за "сдвига" курса даже на несколько копеек нужно будет заплатить больше на тысячи гривен. Бизнес-операции : расчеты с партнерами или оплата товаров требуют прогнозируемых курсов.

: расчеты с партнерами или оплата товаров требуют прогнозируемых курсов. Переводы за границу : обучение, лечение или помощь близким требуют стабильности и прогнозируемости расходов.

: обучение, лечение или помощь близким требуют стабильности и прогнозируемости расходов. Сезонные пики колебаний : перед праздниками или в период политических событий курс особенно нестабильный.

: перед праздниками или в период политических событий курс особенно нестабильный. Регулярные бытовые обмены: для тех, кто получает доход в валюте или ежемесячно меняет определенные суммы, бронирование — хорошая привычка, благодаря которой можно экономить.

Финансовая культура нового поколения

По данным КИТ Group, более 30% клиентов уже активно используют опцию фиксации курса. Этот показатель постоянно растет.

"Речь не только о том, чтобы сэкономить несколько сотен гривен. Речь о новом подходе к личным и бизнес-финансам, в котором ключевую роль играет не реакция на изменение обстоятельств, а проактивное планирование", — отмечают журналисты.

Фиксация курса превращается в новый стандарт. Она дает возможность контроля в ситуациях, где еще вчера приходилось полагаться на случай или рассчитывать на везение.