Как будут работать банки в Украине в случае отключений света и блекаута: план

В случае длительного блекаута в Украине более 70% всех отделений коммерческих банков смогут работать в обычном режиме. В преддверии осенне-зимнего периода финучреждения активизировали работу по обеспечению бесперебойной работы собственных отделений на случай новых повреждений энергосистемы.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL Сергей Мамедов, заместитель председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, глава правления Глобус Банка. По его словам, на конец января 2023 года более 40% отделений присоединились к общей сети Power Banking (по данным НБУ, в начале года сеть объединяла 1827 банковских филиалов в около 300 населенных пунктах из всех регионов страны).

Так, в период сентября-октября эта сеть может охватить уже более 2/3 всех банковских филиалов.

Объединенная сеть Power Banking предполагает, что отделение банка оснащено альтернативными источниками питания, резервными каналами связи (интернет, телефония и т.п.). Кроме того, общая сеть гарантирует клиентам получение услуг "первой необходимости":

снятие наличных денег;

осуществление платежей и перевод средств;

обмена валют;

получение консультационных услуг от менеджеров банков;

открытие карточных счетов.

Мамедов высказал несколько советов для клиентов на случай продолжительного блекаута. Среди них он выделил следующие :

поинтересоваться, какое из ближайших банковских отделений подключено к сети Power Banking;

узнать условия работы отделения на случай длительных перебоев с электроснабжением;

поинтересоваться возможностью осуществления необходимых банковских операций;

с возможностью установить на смартфон банковское приложение или воспользоваться телефоном "горячей линии" на случай экстраординарных ситуаций;

помнить, что банковская система надежно защищена, а специалисты банков будут работать в режиме чрезвычайной ситуации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, советница министра энергетики Елена Зеркаль рассказала, что украинские ТЭС подготовлены к следующей зиме всего на 30%. Со своей стороны, атомные электростанции готовы на 70%.

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