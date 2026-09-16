Кабмин вновь рассматривает вопрос о частичном экспорте газа: речь идет об ограниченных объемах с возможностью оперативной остановки – ExPro

Кабинет министров вновь вернулся к вопросу о частичном открытии экспорта газа украинской добычи. Причинами стали резкое увеличение разрыва между украинскими и европейскими ценами, а также потребность газодобывающих компаний в дополнительной валютной выручке.

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Об этом сообщают источники ExPro на рынке.

Еще в начале сентября правительство приостановило рассмотрение этого вопроса и планировало вернуться к нему весной 2027 года. Однако ситуация на рынке изменилась: в середине сентября газ в Украине торгуется примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Европе. При этом внутреннее потребление сокращается, а запасы в хранилищах уже превысили официальный целевой показатель на зиму.

"Частичное возобновление экспорта газа внутренней добычи может помочь добывающим компаниям получить дополнительные средства, необходимые, в том числе, для восстановления объектов, поврежденных в результате российских ударов, а также для защиты газодобывающих активов", – сообщает ExPro со ссылкой на участников рынка.

По их данным, о неограниченном открытии экспорта речь снова не идёт. Ранее правительство рассматривало возможность разрешить продажу за границу до 15% газа внутренней добычи. По оценкам ExPro, это около 250–260 млн кубометров в месяц. Газ планировали продавать через специальные аукционы на "Украинской энергетической бирже".

"В случае угрозы энергетической безопасности экспорт газа могли бы оперативно приостановить", – отмечает ExPro.

На данный момент официального решения Кабмина нет, поэтому экспорт газа украинской добычи остается под запретом.

Напомним, Украина в конце августа досрочно накопила необходимые для перезимовки 14,6 млрд кубометров газа. Закачка продолжилась и в сентябре. По данным аналитиков, запасы в украинских ПХГ уже достигли 15,25 млрд кубометров.