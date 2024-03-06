Кабмин утвердил финплан 'Укрнафты' на 2024 год

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрнафты" на 2024 год. Чистый доход компании планируется на уровне 118 млрд. грн. Чистая прибыль в 2024 году – 18 млрд грн.

Также проектом финансового плана на 2024 год предусмотрено: - 31 млрд грн налогов и сборов - 8,7 млрд грн дивидендов государству

В 2023 году "Укрнафта" заработала 24 млрд грн чистой прибыли, уплатила 26 млрд грн налогов и сборов и перечисляет более 8 млрд грн дивидендов.

"Очень благодарен чиновникам, которые видят перспективы в компании и поддерживают нас, – говорит директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – В 2024 году компания планирует мощный рост с инвестициями в развитие: начало бурения 30 новых скважин, закупка и установка оборудования мирового уровня для интенсификации, обновление сети АЗК".

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".