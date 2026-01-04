Кабмин сохранил режим лицензирования и квот на экспорт дерева и лома на 2026 год

Правительство приняло решение в 2026 году продлить ограничения на экспорт отдельных видов сырья, введя режим лицензирования и квот. Речь идет о ресурсах, которые являются критически важными для стабильной работы экономики в условиях военного положения.

Прежде всего ограничения будут касаться лома. По данным правительства, этот ресурс необходим украинским металлургическим и машиностроительным предприятиям для производства продукции для оборонных нужд, восстановления и внутреннего рынка. Переработка лома внутри страны позволяет создавать рабочие места, обеспечивать поступление налогов и производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Также в 2026 году будут сохраняться ограничения на экспорт необработанной древесины. В правительстве объясняют это сокращением объемов лесозаготовки из-за войны и ростом внутреннего спроса на древесину для отопления, восстановления жилья, работы деревообрабатывающих предприятий и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. В связи с этим приоритет отдается использованию ресурса внутри страны.

"Во время войны важно, чтобы стратегические ресурсы работали на страну, а не вывозились за границу. Лицензирование и квоты позволяют направить металлолом и древесину на нужды украинского производства, обороны и восстановления. Это означает рабочие места, налоги и готовую продукцию в Украине", — сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

В целом решение правительства направлено на сохранение стратегических ресурсов в государстве, поддержку национального производства и уменьшение зависимости от импорта. Правительство ожидает, что это позволит ключевым отраслям экономики стабильно работать и обеспечивать потребности государства и общин в военный период.

Как известно, экспорт лома черных металлов из Украины за январь-ноябрь 2025 года вырос на 45,3% в годовом измерении, до 380,16 тыс. тонн. Этот объем уже превысил общий показатель отгрузок за весь 2024 год.

Ранее Opendatabot обнародовал данные, согласно которым государственный бюджет получал всего 104 гривны с тонны лома, экспортируемого из Украины. Это чуть больше, чем цена чашки кофе: при том, что отрасль получила 3,2 млрд грн дохода, она заплатила лишь 4,6 млн грн налогов.

Статистика выглядит абсурдно: компания с 1 работником экспортирует 3 тысячи тонн лома, а восемь трейдеров, которые обеспечивают 70% экспорта, показывают лишь 22% выручки и платят минимальные зарплаты.