Кабмин должен до начала отопительного сезона ускорить выплату долгов 'Энергоатомом' – инвесторы

Кабинет министров Украины должен помочь "Энергоатому" в скорейшей выплате задолженности на рынке электроэнергии, чтобы отопительный сезон проходил стабильно и без негативных сценариев.

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Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

"Компания (Энергоатом – ред.) имеет очень значительную задолженность перед ГП "Гарантированный покупатель", которая составляет 17 млрд гривен. И из-за этих долгов страдает весь энергорынок – от "зеленой" генерации до облэнерго и поставщиков", – говорится в заявлении УВЕА.

Инвесторы подчеркивают, что гарантии "Энергоатома" по обеспечению 100% расчетов перед гарантированным покупателем с сентября и с конкретным графиком таких выплат – определенный позитив.

"Однако становится понятно, что без привлечения правительства к проблеме долгов "Энергоатома" все может затянуться, и страна потеряет драгоценное время. До начала отопительного сезона остается лишь 1,5 месяца", – добавляют в УВЕА.

Ассоциация отмечает, что наиболее очевидным решением является ускорение правительством вливания средств в энергорынок, чтобы энергетики лучше подготовились к зиме и возможным новым обстрелам.

"То есть Кабмин может уже сейчас найти средства для "Энергоатома", однако обязательно на возвратной основе, чтобы компания максимально оперативно с сентября начала рассчитываться с долгами", - уточняется в сообщении.

"А уже зимой "Энергоатом", как и планировал, будет возвращать средства – только правительству, а не другим предприятиям энергетики, которые среди зимы должны эффективно работать на страну без каких-либо финансовых затруднений", – резюмировали в УВЭА.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" за текущий год составляет более 17 млрд грн.

По мнению главы комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.