Изъятие военного НДФЛ у общин лишит их возможности помогать армии и местным жителям – эксперты

Изъятие налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступающего в местные бюджеты от зарплат военнослужащих, ослабит общины, лишит их возможности помогать силам обороны и оказывать качественные услуги жителям, и при этом не принесет никаких плюсов для Объединенных сил Вооруженных сил Украины, пишут в своем материале " Военный НДФЛ: "Разве ревут волы, как ясли полны? советница председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, народный депутат Оксана Продан и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Видео дня

Аналитики предполагают, что эти средства, вероятнее всего, растворятся в госбюджете, как и 36% нынешнего НДФЛ, которым распоряжается Минфин.

"Когда Минфин пишет, что военный НДФЛ увеличился после 24 февраля 2022-го, то не отмечает, что с того дня количество воинов выросло на 700 тысяч за счет гражданских. Все, кто сейчас платит военный НДФЛ, до мобилизации платили в общины НДФЛ по зарплатам учителей , продавцов, рабочих, служащих, налог на недвижимость, единый налог от предпринимательской деятельности. Сегодня этих налогов нет, но есть люди. Они временно сменили специальность, взяв в руки оружие для защиты Украины", – указывают авторы.

Опираясь на данные от 754 общин из 1470, то есть более 50% всех в Украине, включая областные центры, которые находятся сейчас под контролем Украины, представители Ассоциации городов Украины отмечают, что убытки этих 754 общин от действий агрессора составляют 815,61 млрд грн, от государства они получили 6,83 млрд грн для восстановления поврежденных объектов.

"Достаточно ли у государства средств? Нет. Станет ли их больше, если заберут военный НДФЛ у местного самоуправления? Нет. Нужно помогать тем, кто работает, кто финансирует оборону и защиту с первого дня войны, у кого 64% НДФЛ используются прозрачно", – пишут эксперты.

Они подчеркивают, что расходы местных общин значительно более открыты для контроля как граждан, так и контролирующих подразделений, а значит, менее коррупционны.

Детальнее о том, сколько общины уже вложили в оборону страны и почему необходимо легализовать их помощь армии читайте в материале.