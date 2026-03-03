Изменение условий регулирования зеленой энергетики ставит под риск инвестиции в ВИЭ, – Омельченко

Новые подходы к регулированию режима генерации электроэнергии на зеленых электростанциях могут негативно повлиять на инвестиционный климат и развитие возобновляемой генерации.

Видео дня

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Считаю, что к каждому решению в энергетике надо подходить с точки зрения ответа только на один вопрос – оно поможет привлекать инвестиции в энергетику или нет. Ведь без международного финансирования восстанавливать энергетику нереально", – сказал Омельченко.

По его словам, предложенные для энергокомпаний правила предусматривают, что в отдельные периоды системный оператор может ограничивать генерацию электростанций из-за технических ограничений сети. В случае получения соответствующей команды производитель вынужден срочно уменьшить отпуск электроэнергии.

По его мнению, что если сеть не может принять произведенную электроэнергию, станция вынуждена уменьшить генерацию. В то же время для выполнения контрактных обязательств производитель должен докупить соответствующий объем электроэнергии на рынке.

Омельченко считает, что такая модель создает риски антиконкурентной ситуации, когда отдельные производители, в том числе объекты возобновляемой энергетики, несут убытки из-за факторов, не зависящих от них, тогда как другие участники рынка не испытывают последствий ограничений.

Омельченко обращает внимание, что идея переложить расходы, связанные с техническими ограничениями сети, с оператора системы передачи на производителей фактически сохраняется, несмотря на критику со стороны рынка.

"Ведь при получении команд "Укрэнерго" на разгрузку, все расходы связанные с техническими ограничениями сетей "Укрэнерго" переводятся на производителя, который подпадет под такое ограничение", – сказал эксперт.

Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила о рисках для производителей электроэнергии в случае внедрения для них механизма передиспетчеризации без решения вопроса компенсации расходов.