Изменение предельных цен на рынке электроэнергии поддержало стабильность украинской энергосистемы, – Орлова

Август стал относительно стабильным месяцем для украинской энергосистемы, в частности благодаря благоприятным погодным условиям и сохранению объемов импорта электроэнергии. Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

"Если мы говорим об импорте в августе, то август достаточно для украинской энергосистемы выдался удачным, пожалуй, из-за, во-первых, погодных условий. Давайте вспомним август прошлого года, когда были существенные отключения и была очень жаркая погода – это значительно повлияло на работу энергосистемы. В этом августе не было такой жары и поэтому, соответственно, спрос на электроэнергию был не таким высоким", – объяснила она.

По словам эксперта, импорт электроэнергии в августе оставался на уровне июля с незначительным ростом. В то же время, основной эффект от новых ценовых ограничений на рынке (прайс-кепов), которые с августа применяются к вечерним пиковым часам (17:00–23:00), станет ощутимым именно в зимний период.

"Мы понимаем, что прайс-кэпы, которые были установлены на рынке электроэнергии с августа, они касались только отдельных часов, часов вечернего пика – 17–23 часа. Я думаю, что действительное их действие мы сможем увидеть зимой, когда на эти часы существенно возрастет импорт электроэнергии, потому что именно на эти часы будет наибольшая потребность в электроэнергии в стране", – подчеркнула Орлова.

Таким образом, решение об изменении прайс-кепов создает предпосылки для большей гибкости рынка и обеспечения покрытия вечерних пиковых нагрузок за счет импорта.

Напомним, Нацкомиссия с 1 августа изменила прайс-кэпы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 22:00). По данным Центра Разумкова, пересмотр верхней границы прайс-кэпа на электроэнергию не вызвал автоматического роста цен. Этот шаг позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.