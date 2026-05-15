Изменение предельных цен на электроэнергию ввели для снижения рисков дефицита и отключений, – Петренко
Решение об изменении прайс-кепов было необходимым из-за рисков дефицита мощности и потребности в развитии распределенной газовой генерации.
Об этом заявил директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.
По его словам, из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина еще долгое время будет зависеть от новых генерирующих мощностей и частных инвестиций в этот сегмент.
"По вопросу прайскепов, на самом деле решение о повышении прайскепов с мая этого года было обосновано и принято из-за того, что у нас продолжается война и есть определенный риск дефицита генерирующих мощностей", – отметил Петренко.
Он отметил, что дефицит в системе может обостряться уже летом и во время следующего отопительного сезона, особенно на фоне продолжения боевых действий.
"Новые ценовые ограничения должны уменьшить угрозу дефицита и уменьшить риски отключений для различных потребителей", – подчеркнул эксперт.
Ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что повышение прайс-кепов позволило возобновить работу когенерационных установок и улучшило условия для инвестиций в распределенную генерацию.