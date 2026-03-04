Изменение подходов к управлению генерацией может создать риски для развития возобновляемой энергетики – Energy Club

Новые подходы к управлению режимами производства электроэнергии могут иметь неоднозначное влияние на развитие возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом заявил вице-президент энергетического сообщества Energy Club Максим Немчинов.

По его словам, в условиях войны и значительного дефицита генерирующих мощностей энергосистема работает в чрезвычайно сложном режиме, что заставляет операторов системы искать инструменты для стабилизации работы рынка и балансировки производства электроэнергии.

"Такой риск безусловно есть. Безусловно в этой ситуации, в которой мы оказались, ситуации тотального дефицита генерации и сложностей очень больших по транспортировке и распределению электрической энергии. Очень трудно придерживаться всех рыночных показателей, всех рыночных условий. То есть обеспечить 100% рынок", – говорит Немчинов.

В то же время он признает, что такие подходы могут создавать риски для отдельных сегментов генерации, в частности для возобновляемой энергетики, которая зависит от погодных условий и гибкости работы энергосистемы.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что такая модель создает риски антиконкурентной ситуации, когда отдельные производители, в том числе объекты возобновляемой энергетики, несут убытки из-за факторов, не зависящих от них, тогда как другие участники рынка не испытывают последствий ограничений.