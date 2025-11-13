Из-за этого россияне не могут выплачивать ипотеки, а новых кредитов им не дают: стройки останавливаются, потому что нет денег

В России возникла проблема с выплатами ипотеки. Банки в большинстве случаев отказывают гражданам в займе денег на жилье. В то же время в самих финучреждениях растут просроченные кредиты. Если так дело пойдет и далее, то уже в следующем году банки РФ столкнутся с волной неплатежей по жилищным кредитам.

Россиянам не дают кредиты на жилье

Российские банки начали массово отказывать гражданам в выдаче кредитов на покупку жилья. По данным Бюро кредитных историй, 60% россиян остались ни с чем после просьбы одолжить денег на квартиру.

Даже после того, как ключевая ставка по кредитам в РФ снизилась с 21% до 16,5%. Льготной ипотеки в России почти не осталась, а именно за счет нее граждане и обзаводились жильем. Теперь льготный кредит можно получить только в том случае, если вы хотите поехать жить на Дальний Восток или в деревню. Ну еще в оккупированный Мариуполь.

А так как рубль сильно девальвирует и все уверены, что он в ближайшее время вновь упадет до отметки 100, россияне решили даже по драконовским процентам (от 21 до 29%) брать недвижимость, чтобы хоть как-то защитить свои накопления. Но не тут-то было. В РФ боятся, что ипотека может разогнать и так огромную инфляцию в стране.

Поэтому кредиты дают только тем, у кого нет много долговых обязательств и кто может сделать первый взнос в размере 50%. А таких россиян немного.

Строительная отрасль и сфера производства материалов также терпят убытки. Квартиры не покупают, застройщики не могут продать квадратные метры, ремонты не делают. А доступное жилье превратилось в недоступное.

Денег нет на выплату кредитов

Есть и другая беда – россияне часто не в состоянии выплачивать кредиты по ипотеке, которые они брали в предыдущие годы. Количество неплатежей в этом году возросло в два раза по сравнению с предыдущим. Все это связано с растущей неплатежеспособностью россиян и грозит потерей недвижимости.

Самые большие просрочки кредитов на Кавказе, а также в Туве, Хакасии, Краснодарском крае, Тамбовской области. Еще – в Московской, Челябинской и Самарской областях.

Российские риелторы предполагают, что в следующем году может начаться волна массовых неплатежей.

Кроме этого, застройщики не могут распродать квадратные метры. Даже в Москве распродано лишь 49% строящегося жилья. А вот в Краснодарском крае, где в последние годы дома росли как грибы после дождя, раскупили только 21%. В Ростовской области – 24%, а в Ленинградской – 25%.

Мыльный ипотечный пузырь в РФ "надувался" благодаря льготным ипотекам. Российское правительство подкупало граждан своей щедростью, пока были деньги. А застройщики пытались соорудить как можно больше, чтобы заработать. Теперь все пошло на войну, а поддерживать штаны граждан уже не на что.

В результате этого во многих городах недостроенные объекты зияют пустыми окнами, застывшими кранами. Одна надежда на то, что правительство будет снижать ключевую ставку, которая уже уменьшилась с 21% до 16,5%. Но так быстро реанимировать рынок недвижимости уже не получится.

На фоне снижения процентов будут расти цены на жилье и спрос на него. Жадные застройщики захотят вернуть упущенное.

"Креативные" российские депутаты уже придумывают разные способы, как решить проблему с покупкой жилья для россиян. Примеры берут из советского прошлого: глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов придумал, что нужно возродить систему стройсберкасс и социальную аренду жилья.

Стройсберкассы – это кредитные организации, выдающие ссуды на приобретение жилья. По мнению Миронова, эти финансовые организации в два раза дешевле, чем ипотека.

А Владимир Кошелев, зампредседателя комитета Госдумы, и вовсе предложил убить двух зайцев – заманивать молодежь на работу на заводы и давать им ипотечные кредиты с нулевой процентной ставкой. Как в советское время, когда молодежь заманивали на какие-то стройки в отдаленные регионы и выдавали им квартиры. Уволиться после этого со стройки было нельзя лет десять.