Из-за ценовых ограничений "Укрэнерго" пришлось потратить до 6 млн евро на аварийную помощь в августе – СМИ

НЭК "Укрэнерго" в августе 2023 года заплатил до 6 млн евро за аварийную помощь из европейских стран для покрытия потребления электроэнергии в Украине. Об этом говорится в материале Forbes.

Видео дня

"Укрэнерго" за жаркий летний вечер тратило около 300 000–500 000 евро только по цене балансирующего рынка соседних стран. 22 августа объем аварийной помощи был рекордным – 3900 МВт-ч в течение девяти часов, это могло обойтись государственной энергокомпании около 800 000 евро", - говорится в материале.

За август 2023 года, по подсчетам Forbes, общие расходы могут быть близки к 6 млн евро, учитывая объем импортируемой электроэнергии – цена 1 МВт была до 308,65 евро.

При этом в материале отмечается, что импорт мог бы покрыть часть дефицита. Украина имеет техническую возможность импортировать 1200 МВт, это согласовала европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии.

Однако этот механизм в текущих условиях не работает, из-за ценовых ограничений на украинском рынке, что ниже европейских цен. Цены на электричество в соседних странах в несколько часов превышают украинские на 50-130%, подсчитали аналитики ExPro Consulting.

Напомним, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп считает, что Украина переплачивает почти вдвое за аварийную помощь из-за более высокой импортной цены электроэнергии за разрешенную прайс-кепами в Украине.