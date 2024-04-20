Из-за разрушений в энергосистеме Минэнерго ведет расчет нового тарифа на свет

В Министерстве энергетики продолжаются дискуссии о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения в условиях разрушений в энергосистеме.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"На сегодняшний день решение (по пересмотру тарифа на электроэнергию. – Ред.) еще не принято, еще продолжаются подсчеты, продолжаются дискуссии. В то же время хочу напомнить, что у нас действует льготный механизм для бытовых потребителей", – сказала она.

Гринчук подчеркнула, что этот механизм отменять никто не собирается и действие возложенных на ключевые энергокомпании ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго". – Ред.) будет продолжаться.

"В то же время возможно незначительное повышение тарифов, но это сейчас только обсуждается. Если оно и будет, то оно будет достаточно незначительным для потребителей и будет продолжать действие льготного механизма, компенсирующего стоимость электроэнергии для бытовых потребителей", – подытожила замминистра энергетики.

Ранее в Раде заявляли, что тариф на свет для бытовых потребителей должен покрывать себестоимость производства электроэнергии.