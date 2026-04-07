Из-за правил небалансов инвесторы годами судятся и теряют средства, – Тынный

Административные ограничения цен на электроэнергию в сочетании с накопленными долгами и проблемами небалансов создают системный кризис на энергорынке Украины.

Об этом заявил украинский бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный.

По его словам, именно вмешательство в рыночное ценообразование через прайс-кэпы стало одним из факторов накопления значительных долгов в секторе.

"На разных сегментах энергетического рынка образовались многомиллиардные задолженности, которых до этого 16 лет в электроэнергетике практически не существовало", – подчеркнул он.

Тынный отмечает, что ситуацию дополнительно ухудшили механизмы расчетов небалансов, которые долгое время оставались противоречивыми для участников рынка.

"Из-за этих решений инвесторы фактически получили значительные финансовые потери и вынуждены были тратить годы на суды, чтобы доказать свои права", – подчеркнул он.

По его словам, сочетание жестких прайс-кэпов, проблем с небалансами и хронических долгов подрывает доверие к рынку и сдерживает развитие новой генерации.

Он также отметил, что без восстановления рыночных принципов ценообразования и урегулирования долгов энергетический сектор будет оставаться нестабильным и уязвимым к дефицитам.

Напомним, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что возвращение к более жестким прайс-кепам на рынке электроэнергии привело к новой волне отключений, несмотря на отсутствие морозов и массированных атак врага.