Из-за прайс-кепов Украина может столкнуться с проблемами импорта электроэнергии из ЕС зимой – DiXi Group

Импорт электроэнергии из Европейского Союза может стать проблематичным для Украины зимой из-за ряда факторов. Об этом заявила президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко, комментируя текущую ситуацию на энергетическом рынке.

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По словам эксперта, Украина импортирует электроэнергию не только для аварийных нужд, но и для покрытия постоянных дефицитов. Павленко прогнозирует, что зимой ситуация может быть похожей.

"Сейчас ситуация такова, что она уже не просто аварийная, а мы фактически импортируем для наших постоянных нужд, чтобы закрывать эти у нас дефициты. Зимой это тоже будет, я думаю, очень похож сценарий", - отметила она.

Эксперт выделила две ключевые проблемы, с которыми может столкнуться Украина. Первая – это доступность электроэнергии в странах ЕС зимой, которая будет зависеть от температурных условий. Вторая – высокая стоимость импортируемой электроэнергии.

"Есть маленькая проблема. Проблема заключается в том, насколько нужна будет эта электроэнергия в самих странах ЕС, сколько готовы будут нам продавать зимой – это тоже вопрос температуры, зимней температуры в Евросоюзе. Второе – это цены, потому что мы должны покупать электроэнергию за европейскими ценами, они высоки", – объяснила Павленко.

Она также отметила необходимость решения системных вопросов на украинском энергетическом рынке, в частности, проблем с долгами и прайс-кепами (предельными ценами на электроэнергию).

"Это системный вопрос. Это вопрос к тому, каким образом нам решать проблемы на рынке с долгами, с прайс-кепами так называемыми, это верхний предел цены на электроэнергию", - добавила эксперт.

Однако она подчеркнула необходимость долгосрочного планирования по решению финансовых обязательств.

"Все понимают, что мы в условиях войны. И когда вы общаетесь с тем же ENTSO-E, с европейскими операторами, они открыты к обсуждению, они открыты к переговорам, все все понимают, но в будущем нам все равно будут выставлять счета, и мы должны их оплачивать", – подытожила Елена Павленко.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что Украине необходимо изменить некоторые правила на рынке электрической энергии для полноценного импорта электроэнергии из Европейского Союза.