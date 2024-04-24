Из-за обстрелов стоимость электроэнергии в Украине будет расти, – Евстигнеева

Из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины стоимость электроэнергии будет расти.

Об этом в своей колонке написала менеджер по адвокации евроинтеграционных реформ и советница главы Госэнергоэффективности Ольга Евстигнеева.

"Учитывая, что в результате обстрелов цены на электроэнергию будут расти – вполне логично начать подготовку введения таргетированных субсидий вместе с Минсоцполитики и доработать порядок по определению уязвимых потребителей согласно европейским нормам", – написала она.

Евстигнеева подчеркнула, что также сегодня нужно сосредоточить усилия на развитии инфраструктуры для увеличения перетоков электроэнергии из стран ENTSO-e.

Также необходимо упростить процедуры для быстрого подсоединения новых проектов "зеленой" энергетики и систем накопления энергии к электросети. Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.