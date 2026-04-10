Из-за экопошлин CBAM украинские компании теряют позиции на рынке ЕС – Centravis

Введение европейского экологического механизма CBAM существенно влияет на позиции украинского производителя бесшовных труб Centravis на рынке ЕС. Компания сталкивается с финансовыми рисками, давлением клиентов и конкуренцией, усиливающейся на фоне войны.

Видео дня

Об этом заявил менеджер по стратегическому планированию Centravis Лука Ди Санто.

По его словам, бизнес компании в значительной степени зависит от европейского рынка: около 95% продукции Centravis экспортируется, и из них 70% приходится на страны ЕС, в частности Германию, Италию, страны Южной и Центральной Европы. В связи с этим влияние CBAM является определяющим для дальнейшей деятельности компании.

Ди Санто отметил, что во второй половине 2026 года существует высокая вероятность того, что украинские производители не смогут пройти верификацию выбросов. В таком случае компании будут вынуждены применять дефолтные показатели, что приведет к росту расходов: расходы будут как минимум вдвое больше, и это существенно повлияет на производство и экспорт.

Отдельным вызовом является рост давления со стороны европейских клиентов. По словам представителя компании, импортеры уже сейчас оценивают будущие расходы и обращаются к Centravis с запросами об их частичном или полном покрытии.

Европейские партнеры уже провели собственные расчеты потенциальной финансовой нагрузки, и эти оценки совпадают с внутренними прогнозами компании. В то же время они актуальны только при условии, что отчетность будет подана на основе фактических, верифицированных данных.

Дополнительное давление на компанию оказывают военные факторы. Основное производство Centravis расположено в Никополе, который находится в зоне активных боевых действий. Это создает постоянные риски для работы предприятия и ограничивает возможности развития.

Кроме того, война усилила конкуренцию на рынке. В частности, индийские производители смогли расширить свое присутствие в Европе благодаря более дешевой продукции. Хотя они также будут подпадать под действие CBAM, их позиции остаются сильными, что усложняет ситуацию для украинского производителя.

В компании признают, что возможности для масштабной декарбонизации пока ограничены. Основные усилия сосредоточены на энергоэффективности и снижении затрат, что позволяет частично компенсировать будущую финансовую нагрузку и сохранять конкурентоспособность в условиях роста цен на энергоносители.

"Украинские производители должны были бы получить определенную отсрочку или смягчение условий CBAM, чтобы войти в систему на справедливых условиях", – подчеркнул Ди Санто.

Он также отметил, что без таких шагов существует риск потери части европейского рынка и дальнейшего ухудшения позиций украинских экспортеров.

Ранее в АрселорМиттал Кривой Рог сообщили, что завод полностью потерял экспорт в ЕС из-за действия экопошлины CBAM, поэтому вынужден остановить производство. Как заявил гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо, блюминговый цех уже закрыли, теперь закрывают литейно-механический завод. Эти решения затронули более 3 тыс. работников. Поэтому правительство должно активизировать усилия, и добиться отсрочки СВАМ для Украины по пункту форс-мажора.