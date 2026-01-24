Из-за долгов на энергорынке стабилизировать энергосистему станет труднее – СМИ

Украинская энергосистема теряет возможности привлечь новые инвестиции в маневровые мощности из-за многомиллиардных долгов на балансирующем рынке, говорится в материале РБК-Украина.

Видео дня

"Если проблемы не будут решаться, а долги продолжат нарастать – Украина окажется в ситуации, когда потеряет возможность качественно стабилизировать энергосистему", - пишет автор.

Она указывает, что функцию маневрирования в энергетике традиционно выполняют теплоэлектростанции и гидроэлектростанции, которые могут оперативно увеличить производство электроэнергии до уровня потребностей энергосистемы.

Такие услуги предоставляют ТЭС, ГЭС, газопоршневые станции, а также системы хранения энергии, которые начали развиваться в Украине с 2025 года.

"Хроническая задолженность сдерживает инвестиции в маневровую генерацию: инвесторы не спешат заходить на рынок, где оплату за поставленную электроэнергию приходится ждать более года", - отмечается в статье.

По мнению автора, первым шагом к решению проблемы может стать решение, которое остановит дальнейший прирост долгов.

"Этого можно достичь путем определения поручителей для предприятий из списка защищенных или критических. Для государственных – это государство, для коммунальных – город", - подчеркивается в материале.

Энергетики отмечают, что на рынке не может быть ситуаций, когда кто-то имеет "привилегии" не платить за электроэнергию и потреблять в долг без последствий.

Как сообщалось, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 миллиардов гривен. Также, за год существенно выросла задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% – до рекордных 22,9 млрд грн.